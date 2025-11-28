Žemaitaitis nesirinkdamas žodžių rėžė Budriui: „Šikną reikia jausti ant kėdės“

Valdantiesiems reikia atlaikyti ne tik opozicijos kritiką – Kęstutis Budrys buvo iškviestas į Remigijaus Žemaitaičio frakciją.
Balionai su dėžėmis Seime – panašūs į tuos, kuriais skraidinama kontrabanda, tik gerokai mažesni. O prie jų ir I. Ruginienės bei Vladislavo Kondratovičiaus citatos.
„Sueina lygiai mėnuo, kai Vyriausybės vadovė paskelbė, kad uždarysime sieną“, – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos narys E. Gentvilas.
E. Gentvilas pabrėžia, kad Vyriausybės nariai ne kartą kalbėjo, jog balionų krizė suvaldyta, kad yra rimtas planas, kaip elgtis šioje situacijoje ir netgi, kad balionai su cigaretėmis bus numušinėjami. Bet akivaizdu, kad šie žodžiai prasilenkė su realybe.
„Nė vienas balionas nenumuštas, mūsų transporto priemonės, lietuviškos, įstrigusios Baltarusioje, nė viena negražinta, sprendimo dėl jų likimo ateityje mes negirdime“, – kritikavo E. Gentvilas.
Balionai prie Seimo salės atnešti tuo metu, kai į ją renkasi krizę bandantys suvaldyti ministrai.
„Kaip jums opozicijos kritika, kad Vyriausybė su balionų problema nesusitvarko? — Opozicija tokią pat problemą turėjo, tik ją ignoravo. Toks ir mano atsakymas“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Mano 5 metų dukra labai mėgsta balionus prileistus, tai gal aš vėliau jai šitą balioną parnešiu dovanų“, – šmaikštavo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
V. Kondratovičius ne kartą Lietuvos žmonėms sakė, kad situacija normalizuojasi. Pati premjerė, kuriai balionus E. Gentvilas ir pūtė, nusprendė į salę įeiti ir išeiti pro kitas duris – balionų išvengė.
„Ją painformavo, turbūt kažkas, kad čia yra barikados“, – juokėsi liberalas.
Žemaitaitis pakvietė Budrį
Bet valdantiesiems tenka atlaikyti ne tik opozicijos, bet ir savų kritiką. Užsienio reikalų ministras pakviestas pas R. Žemaitaitį ir „aušriečius“, kurie jį ne kartą aštriai kritikavo dėl esamos krizės.
„Tikrai matau, kad reikia paneiginėti tuos mitus, kurie yra skleidžiami, tiek apie mūsų užsienio politiką, tiek apie mūsų konkrečius sprendimus, tiek bendrai apie visą situaciją“, – tikino užsienio reikalų ministras K. Budrys.
R. Žemaitaitis anksčiau kalbėjo, kad K. Budrys blogas ministras, kad jis kaltas dėl Baltarusijos krizės, ir kad jam būtina derėtis su Aleksandro Lukašenkos režimu.
„Kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai“, – tarė K. Budrys.
„Aš jam sakiau – duodu pliusą aš tau, kai buvai prezidento patarėjas, kaip su Gabrieliumi kokie buvo reikalai, bet tai, kas vyksta dabar su Baltarusija, yra netoleruotina“, – sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis.
Aušriečiai išplatino vaizdo įrašą, kaip skambėjo R. Žemaitaičio pagyrimas K. Budriui. Jame apie praeitį, kurią mini R. Žemaitaitis prieš kameras – nė žodžio.
„Kęstai, tu tikrai nesi politikas, kaip ministras, suprantu, užsienio, nesi, nepyk, bičiuli, esu pasakęs ne kartą – šikną reikia jausti ant kėdės. Šaunus esi su užsienio klausimais, bet čia ne, nepyk“, – atviravo R. Žemaitaitis.
Akivaizdu – R. Žemaitaičiui K. Budrys netinka tik dėl baltarusių krizės, o visa kita verta pagyrimo. Nors prieš žurnalistų kameras R. Žemaitaitis ir vėl kovingas – sako, kad jei Baltarusijos krizė neišsispręs, gal reikės K. Budriui ir apkaltą daryti.
„Manau, kad taip, manau, kad visko gali būti, žinokite, tikrai gali būti“, – rėžė R. Žemaitaitis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.