Gitanas Nausėda įvertino Remigijaus Žemaitaičio šansus tapti prezidentu

„Manau, kad ne (neįsivaizduoju – ELTA) ir tiesą sakant jis (Remigijus Žemaitaitis – ELTA) yra pats savo likimo kalvis. Jis, galbūt ir susiklosčius situacijai kitaip, galėjo tapti rimtu kandidatu, bet manau, kad jo pastaroji veikla užkerta jam tokią galimybę“, – LNK televizijai trečiadienį komentavo šalies vadovas.
ELTA primena, kad R. Žemaitaitis dalyvavo 2024 m. vykusiuose prezidento rinkimuose, tačiau pirmajam ture surinko 9,28 proc. dalyvavusiųjų rinkimuose balsų ir nepateko į antrąjį turą.
