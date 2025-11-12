 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda įvertino Remigijaus Žemaitaičio šansus tapti prezidentu

2025-11-12 17:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 17:02

Šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia neįsivaizduojantis „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio prezidento poste. Anot G. Nausėdos, pastarieji „aušriečių“ pirmininko veiksmai ir pasisakymai užkirstų jam kelią tapti šalies vadovu, jei šis nuspręstų kandidatuoti į šias pareigas. 

Gitanas Nausėda, Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)

Šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia neįsivaizduojantis „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio prezidento poste. Anot G. Nausėdos, pastarieji „aušriečių" pirmininko veiksmai ir pasisakymai užkirstų jam kelią tapti šalies vadovu, jei šis nuspręstų kandidatuoti į šias pareigas. 

„Manau, kad ne (neįsivaizduoju – ELTA) ir tiesą sakant jis (Remigijus Žemaitaitis – ELTA) yra pats savo likimo kalvis. Jis, galbūt ir susiklosčius situacijai kitaip, galėjo tapti rimtu kandidatu, bet manau, kad jo pastaroji veikla užkerta jam tokią galimybę“, – LNK televizijai trečiadienį komentavo šalies vadovas. 

ELTA primena, kad R. Žemaitaitis dalyvavo 2024 m. vykusiuose prezidento rinkimuose, tačiau pirmajam ture surinko 9,28 proc. dalyvavusiųjų rinkimuose balsų ir nepateko į antrąjį turą. 

