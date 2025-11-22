 
TV3 naujienos > Žmonės

Ministras Kęstutis Budrys ypatinga proga paviešino išskirtinį kadrą: sunku atpažinti

2025-11-22 09:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 09:40

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienio vakarą pasidalino istorine nuotrauka. Šis kadras įamžino jį su žmona Vaida Budriene, o proga – 28-osios jųdviejų vestuvių metinės.

Kęstutis Budrys (nuotr. Pauliaus Peleckio / BNS)

2

Nostalgiška nuotrauka K. Budrys pasidalino socialiniame tinkle „Facebook“. Joje matyti, kad politikas su žmona pozuoja ant raudono „Kawasaki“ motociklo. Kęstutis vilki juodą odinę striukę ir mėlynus džinsus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laisvi ir nepavejami

Įrašu politikas pasidalijo ne veltui – taip norėjo paminėti 28-erius bendro gyvenimo su žmona Vaida metus.

„28 metai kartu.

Daug laiko praleisdavome drauge, ėjome į pasimatymus, bet tik 1997 m. lapkričio 21 d. nusprendėme, kad tikrai norime ir būsime pora.

Anuomet viskas atrodė kaip greitkelis ir tik mums skirtas, o mes – laisvi ir nepavejami. Po 28 metų taip pat: Varom? Varom!

Foto. Motociklininkų sezono atidarymas, 1998 metai“, – rašė K. Budrys.

