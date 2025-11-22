Ministras Kęstutis Budrys ypatinga proga paviešino išskirtinį kadrą: sunku atpažinti

Nostalgiška nuotrauka K. Budrys pasidalino socialiniame tinkle „Facebook“. Joje matyti, kad politikas su žmona pozuoja ant raudono „Kawasaki“ motociklo. Kęstutis vilki juodą odinę striukę ir mėlynus džinsus.
Laisvi ir nepavejami
Įrašu politikas pasidalijo ne veltui – taip norėjo paminėti 28-erius bendro gyvenimo su žmona Vaida metus.
„28 metai kartu.
Daug laiko praleisdavome drauge, ėjome į pasimatymus, bet tik 1997 m. lapkričio 21 d. nusprendėme, kad tikrai norime ir būsime pora.
Anuomet viskas atrodė kaip greitkelis ir tik mums skirtas, o mes – laisvi ir nepavejami. Po 28 metų taip pat: Varom? Varom!
Foto. Motociklininkų sezono atidarymas, 1998 metai“, – rašė K. Budrys.
