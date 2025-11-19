 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: ES turi taikyti griežtesnes sankcijas Minskui

2025-11-19 17:56 / šaltinis: BNS
2025-11-19 17:56

Su Vokietijos užsienio reikalų ministru Johannu Wadephulu susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys Berlyne aptarė dvišalį bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos ir kitose srityse, saugumo situaciją regione, trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Su Vokietijos užsienio reikalų ministru Johannu Wadephulu susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys Berlyne aptarė dvišalį bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos ir kitose srityse, saugumo situaciją regione, trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM). 

REKLAMA
2

Ministerija praneša, kad pokalbio metu taip pat aptartos Rusijos ir Baltarusijos Europoje vykdomos hibridinės atakos, parama Ukrainai, Rusijos įšaldyto turto panaudojimas, sankcijos Rusijai ir Baltarusijai, transatlantinis bendradarbiavimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas apie Minsko vykdomas hibridines atakas, K. Budrys akcentavo, kad ES turi pasitelkti priemones tai sustabdyti – taikyti griežtesnes sankcijas Baltarusijos režimui.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, jog pastaruoju metu išaugo kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos pasitelkiant meteorologinius balionus, dėl jų Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.

REKLAMA

 K. Budrys susitikime taip pat teigė, kad Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje yra galimybė plėsti partnerystę ekonomikos, mokslo, verslo, švietimo ir kultūros srityse. 

„Šis bendradarbiavimas yra ne tik apie Rusijos atgrasymą, tai yra apie mūsų šalis – Lietuvą ir Vokietiją. Apie ryšius tarp mūsų žmonių, bendrus ekonomikos projektus, glaudesnį politinį bendradarbiavimą, bendras vertybes ir interesus“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat akcentavo, kad Lietuva teikia prioritetą kuo geresnių sąlygų Vokietijos brigadai įsikurti Lietuvoje sudarymui.

BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.

Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.

Berlynas yra sakęs, kad brigados perkėlimo tempas priklausys nuo Lietuvos pasirengimo priimti karius ir jų šeimas, sukuriant reikalingas sąlygas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų