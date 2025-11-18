 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys įspėja: šie Rusijos veiksmai kelia tiesioginę grėsmę

2025-11-18 16:23 / šaltinis: BNS
2025-11-18 16:23

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Arktis išlieka vienu svarbiausių Rusijos strateginių ramsčių, o jos veiksmai kelia tiesioginę grėsmę NATO infrastruktūrai ir sąjungininkų saugumui, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).  

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Arktis išlieka vienu svarbiausių Rusijos strateginių ramsčių, o jos veiksmai kelia tiesioginę grėsmę NATO infrastruktūrai ir sąjungininkų saugumui, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).  

REKLAMA
0

„Švedijos ir Suomijos narystė NATO sujungia Baltijos jūros ir Šiaurės regionus į bendrą strateginį tęstinumą. Bet koks konfliktas Šiaurėje turės tiesioginį poveikį Baltijos regionui – nuo laivyno dislokacijos pokyčių iki hibridinių grėsmių, tokių kaip GPS trikdymas ar kibernetiniai išpuoliai“, – pranešime antradienį cituojamas K. Budrys.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Berlyno saugumo konferencijoje pasisakęs Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Arktis Rusijai yra ne tik karinės strategijos, bet ir ekonominio saugumo dalis, nes šiame regione sukuriama 11 proc. Rusijos bendrojo vidaus produkto (BVP). 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ministro, dėl sankcijų Maskva vis labiau remiasi Šiauriniu jūrų keliu kaip alternatyviu eksporto koridoriumi, o pernai 84 proc. naftos eksportavo pasitelkdama šešėlinį laivyną. 

REKLAMA

K. Budrys taip pat akcentavo, kad Kinijos veiksmai Arktyje yra svarbus veiksnys saugumo situacijai regione.  

„Kinija pristato savo įsitraukimą į Arktį kaip ekonominį ir mokslinį bendradarbiavimą, tačiau jos partnerystė su Rusija pamažu gilėja infrastruktūros, mineralų ir tyrimų srityse“, – teigia jis.  

Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad NATO turi aktyviai veikti regione ir jau imasi veiksmų stiprinant oro gynybą, žvalgybą bei jūrų stebėseną Šiaurėje.  

„Baltijos valstybės jau įrodė, kad koordinuotas atsakas į hibridines grėsmes yra efektyvus. Šiuos modelius galime perkelti į Arktį, kur Rusijos ir Kinijos veikla tampa vis aktyvesnė. Tai mūsų bendras saugumo iššūkis“, – sako K. Budrys. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų