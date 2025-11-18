 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys lankysis Vokietijoje

2025-11-18 06:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 06:56

Antradienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Berlyną, kur dvi dienas truksiančio vizito metu su Vokietijos diplomatijos vadovu aptars dvišalį bendradarbiavimą saugumo ir gynybos klausimais bei sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. 

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

Antradienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Berlyną, kur dvi dienas truksiančio vizito metu su Vokietijos diplomatijos vadovu aptars dvišalį bendradarbiavimą saugumo ir gynybos klausimais bei sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. 

REKLAMA
1

Ministrai susitikimo metu taip pat daug dėmesio žada skirti paramos Ukrainai ir įšaldyto Rusijos turto panaudojimo klausimams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtampai dėl saugumo situacijos regione augant, Lietuvos diplomatijos vadovas Berlyne taip pat susitiks ir su Vokietijos federalinio kanclerio patarėju užsienio ir saugumo politikai Günteriu Sautteriu bei Vokietijos politinės minties centrų atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) administracija spalio pabaigoje įvedė sankcijas dviem didžiausiems Rusijos naftos koncernams. Tai padaryta Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui atsisakant nutraukti „beprasmį karą“ prieš Ukrainą, sakė iždo kancleris Scottas Bessentas. Sankcijomis norima padidinti spaudimą Rusijos energetikos sektoriui ir taip apriboti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną.

REKLAMA

Savo ruožtu Europos Sąjunga (ES) spalio pabaigoje priėmė plataus masto 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, į kurį įtrauktos tam tikros priemonės ir Baltarusijai, atsižvelgiant į šios šalies bendrininkavimą Rusijos kare prieš Ukrainą. 

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen, kalbėdama apie Rusijos karą prieš Ukrainą, taip pat siūlė panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai skirtos „reparacijų paskolos“ finansavimui. Numatyta, kad paskola siektų 140 mlrd. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra kalbėjęs, jog tikisi, kad iki lapkričio pabaigos EK pasieks pažangą ir sankcijų Baltarusijai klausimu. 

Apie galimas sankcijas Minskui plačiau imta kalbėti po to, kai spalio pabaigoje dėl kontrabandinių oro balionų kelis kartus prireikė sustabdyti orlaivių Vilniuje eismą. 

Reaguojant į situaciją, Lietuva nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sviatlana Cichanouskaja BNS Foto
Budrys ragina Cichanouskajos biurą kalbėtis (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų