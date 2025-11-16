 
Budrys paskyrė garbės konsulą Kosove

Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-16 10:51

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys spalio pabaigoje paskyrė verslininką Bashkimą Zeqiri Lietuvos garbės konsulu Kosove.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

1

„Garbės konsulas paskirtas siekiant stiprinti Lietuvos ir Kosovo santykius ekonomikos, kultūros, švietimo ir kitose srityse“, – BNS šią savaitę teigė Užsienio reikalų ministerija. 

Institucija taip pat nurodė praėjusią savaitę gavusi Kosovo sutikimą, o tai reiškia, kad garbės konsulas gali pradėti eiti pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šia žinia savo „Facebook“ paskyroje pasidalino ir pats B. Zeqiri. Už atsidavimą ir indėlį stiprinant Lietuvos bei Kosovo santykius, inicijuojant ir skatinant konsulinės įstaigos atidarymą Pirštinoje, jis dėkojo ambasadoriui Kroatijoje Eduardui Borisovui.

Kosove Lietuva neturi diplomatinės atstovybės, šią šalį kuruoja Kroatijoje esanti ambasada.

Lietuva 2008 metais pripažino Kosovo, atsiskyrusio nuo Serbijos, nepriklausomybę bei remia šios valstybės siekį įsilieti į tarptautinę bendruomenę.

Taip pat dar šiemet spalį į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove išvyko 43 Lietuvos kariai.

