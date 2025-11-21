 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankosi EK pirmininkės pavaduotoja: susitiks su Nausėda, Ruginiene ir Budriu

2025-11-21 06:55 / šaltinis: BNS
2025-11-21 06:55

Su oficialiu vizitu Lietuvoje penktadienį lankosi Europos Komisijos (EK) pirmininkės vykdomoji pavaduotoja Henna Virkkunen.

Europos Komisija pasiūlė įvesti Ukrainai bevizį režimą (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

0

0

Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga pareigūnė Vilniuje susitiks su šalies vadovais, dalyvaus diskusijoje.

Kaip nurodė EK atstovybė Lietuvoje, H. Virkkunen kalbėsis su prezidentu Gitanu Nausėda, premjere Inga Ruginiene, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, lankysis Nacionaliniame krizių valdymo centre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komisarė taip pat dalyvaus Geopolitikos ir saugumo studijų centro rengiamoje metinėje „Stasio Lozoraičio vardo Vilniaus užsienio politikos ir saugumo konferencijos“ podiumo diskusijoje.

Joje dalyvaus ir K. Budrys bei Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Marcinas Przydaczas.

