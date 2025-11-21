Lietuvoje lankosi EK pirmininkės pavaduotoja: susitiks su Nausėda, Ruginiene ir Budriu

Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga pareigūnė Vilniuje susitiks su šalies vadovais, dalyvaus diskusijoje.
Kaip nurodė EK atstovybė Lietuvoje, H. Virkkunen kalbėsis su prezidentu Gitanu Nausėda, premjere Inga Ruginiene, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, lankysis Nacionaliniame krizių valdymo centre.
Komisarė taip pat dalyvaus Geopolitikos ir saugumo studijų centro rengiamoje metinėje „Stasio Lozoraičio vardo Vilniaus užsienio politikos ir saugumo konferencijos“ podiumo diskusijoje.
Joje dalyvaus ir K. Budrys bei Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Marcinas Przydaczas.
