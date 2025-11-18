 
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Žmonės

Influenceris per vestuves pažemino žmoną: ceremonijoje pravirko ir jos tėvas

2025-11-18 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 18:10

22 metų turinio kūrėjas Jackas Doherty savaitgalį atsidūrė Floridos policijos rankose po patikrinimo, kurio metu pareigūnai rado nedidelį kiekį galimai draudžiamų medžiagų. Po trumpo sulaikymo jis paleistas už užstatą.

Vestuvės, verkianti moteris, asiociatyvios nuotr. (nuotr. 123rf.com, SCANPIX)) (nuotr. 123rf.com)

22 metų turinio kūrėjas Jackas Doherty savaitgalį atsidūrė Floridos policijos rankose po patikrinimo, kurio metu pareigūnai rado nedidelį kiekį galimai draudžiamų medžiagų. Po trumpo sulaikymo jis paleistas už užstatą.

0

Išėjęs į laisvę Jackas kaip visada siekė dėmesio – socialiniuose tinkluose dalijosi vaizdo įrašais, nuotraukomis ir net savo suėmimo kadru, rašo ladbible.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminta skaudi istorija

Kartu su Doherty vardo suėmimu socialiniuose tinkluose vėl pradėjo plisti pernai nuskambėjusi istorija apie jo „vestuves“ su OnlyFans modeliu McKinley Richardson.

Nors ceremonija buvo simbolinė ir teisiškai negaliojanti, McKinley teigė, kad ją labiausiai sukrėtė ne pati idėja, o tai, kaip Doherty ją „pažemino“ visam pasauliui stebint tiesioginę transliaciją.

Tuo metu YouTuberis vidury ceremonijos išsitraukė tariamą priešsantuokinę sutartį ir garsiai perskaitė sąlygas, kurios buvo aiškiai žeminančios.

„Tėtis verkė. Tai buvo nepagarba“

McKinley atvirai papasakojo, kad situacija ją sukrėtė dėl to, jog visas „pokštas“ buvo nukreiptas ne tik į ją, bet ir į jos šeimą.

„Jis perskaitė tuos įžadus mano tėvui stovint scenoje. Tai buvo nepagarba, mes buvome pažeminti. Tą dieną tėtis verkė,“ – pasakojo ji podkaste.

Po ceremonijos Doherty, likęs su kamera, dar pasakė: „Ačiū Dievui, kad jie išėjo“, kas, anot Richardson, ją „visiškai palaužė“.

Santykiai neatlaikė – pora išsiskyrė

Richardson sakė, kad iš pradžių Doherty buvo labai šiltas ir dėmesingas, tačiau laikui bėgant „visai pasikeitė“. Pora išsiskyrė šių metų gegužę.

Paleistas iš areštinės Doherty iškart ėmė filmuoti turinį, demonstruoti daiktus kamerai, kalbėtis su žurnalistais ir net prašyti sekėjų siųsti jam naujienų reportažus apie incidentą.

Į viršų