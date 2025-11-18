Influenceris per vestuves pažemino žmoną: ceremonijoje pravirko ir jos tėvas

Išėjęs į laisvę Jackas kaip visada siekė dėmesio – socialiniuose tinkluose dalijosi vaizdo įrašais, nuotraukomis ir net savo suėmimo kadru, rašo ladbible.com.
Priminta skaudi istorija
Kartu su Doherty vardo suėmimu socialiniuose tinkluose vėl pradėjo plisti pernai nuskambėjusi istorija apie jo „vestuves“ su OnlyFans modeliu McKinley Richardson.
Nors ceremonija buvo simbolinė ir teisiškai negaliojanti, McKinley teigė, kad ją labiausiai sukrėtė ne pati idėja, o tai, kaip Doherty ją „pažemino“ visam pasauliui stebint tiesioginę transliaciją.
Tuo metu YouTuberis vidury ceremonijos išsitraukė tariamą priešsantuokinę sutartį ir garsiai perskaitė sąlygas, kurios buvo aiškiai žeminančios.
„Tėtis verkė. Tai buvo nepagarba“
McKinley atvirai papasakojo, kad situacija ją sukrėtė dėl to, jog visas „pokštas“ buvo nukreiptas ne tik į ją, bet ir į jos šeimą.
„Jis perskaitė tuos įžadus mano tėvui stovint scenoje. Tai buvo nepagarba, mes buvome pažeminti. Tą dieną tėtis verkė,“ – pasakojo ji podkaste.
Po ceremonijos Doherty, likęs su kamera, dar pasakė: „Ačiū Dievui, kad jie išėjo“, kas, anot Richardson, ją „visiškai palaužė“.
Santykiai neatlaikė – pora išsiskyrė
Richardson sakė, kad iš pradžių Doherty buvo labai šiltas ir dėmesingas, tačiau laikui bėgant „visai pasikeitė“. Pora išsiskyrė šių metų gegužę.
Paleistas iš areštinės Doherty iškart ėmė filmuoti turinį, demonstruoti daiktus kamerai, kalbėtis su žurnalistais ir net prašyti sekėjų siųsti jam naujienų reportažus apie incidentą.
