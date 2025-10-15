Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Pokyčiai „YouTube“: pamatykite, kaip dabar reikės naudotis

2025-10-15 10:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 10:29

Nuo šios savaitės „YouTube“ atnaujina vaizdo grotuvo išvaizdą, kad jis taptų „švaresnis ir labiau įtraukiantis“, skelbia „The Verge“.

Youtube (nuotr. SCANPIX)

Nuo šios savaitės „YouTube" atnaujina vaizdo grotuvo išvaizdą, kad jis taptų „švaresnis ir labiau įtraukiantis", skelbia „The Verge".

„Tai apima atnaujintus valdymo elementus ir naujas piktogramas, kad žiūrėjimo patirtis būtų vizualiai patrauklesnė, o turinys būtų mažiau uždengtas“, – teigia „YouTube“.

„YouTube“ atnaujina grotuvo dizainą

„YouTube“ šiuos grotuvo pakeitimus pradėjo testuoti jau anksčiau šiemet. Naujasis dizainas, kuris apima apvalius permatomus ekrano mygtukus, bus prieinamas visuose įrenginiuose. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovė taip pat pristato daugybę kitų atnaujinimų. „YouTube“ teigia, kad funkcija „dvigubas bakstelėjimas praleidimui“ bus „moderni ir mažiau trukdys vaizdo įrašų žiūrėjimo patirčiai“, o nauja „struktūrizuota komentarų atsakymų sistema“ bus skirta suteikti labiau sutelktą skaitymo patirtį atsakymų skydelyje.

Be to, kai kuriuose vaizdo įrašuose, paspaudus „patinka“ mygtuką, bus rodomas „dinamiškas“ animacinis vaizdas, pavyzdžiui, muzikos nata, kai paspaudžiama „patinka“ po muzikiniu vaizdo įrašu.

