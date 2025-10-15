Pokyčiai „YouTube“: pamatykite, kaip dabar reikės naudotis

„Tai apima atnaujintus valdymo elementus ir naujas piktogramas, kad žiūrėjimo patirtis būtų vizualiai patrauklesnė, o turinys būtų mažiau uždengtas“, – teigia „YouTube“.
„YouTube“ atnaujina grotuvo dizainą
„YouTube“ šiuos grotuvo pakeitimus pradėjo testuoti jau anksčiau šiemet. Naujasis dizainas, kuris apima apvalius permatomus ekrano mygtukus, bus prieinamas visuose įrenginiuose.
Bendrovė taip pat pristato daugybę kitų atnaujinimų. „YouTube“ teigia, kad funkcija „dvigubas bakstelėjimas praleidimui“ bus „moderni ir mažiau trukdys vaizdo įrašų žiūrėjimo patirčiai“, o nauja „struktūrizuota komentarų atsakymų sistema“ bus skirta suteikti labiau sutelktą skaitymo patirtį atsakymų skydelyje.
Be to, kai kuriuose vaizdo įrašuose, paspaudus „patinka“ mygtuką, bus rodomas „dinamiškas“ animacinis vaizdas, pavyzdžiui, muzikos nata, kai paspaudžiama „patinka“ po muzikiniu vaizdo įrašu.
