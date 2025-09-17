„YouTube“ reklamos tendencijos – naujausi tyrimai atidengia tikrąjį veidą?

Dažnai pamirštama, kodėl televizijos reklama tokia galinga. Jos esmė – galimybė vienu metu pasiekti didžiulę auditoriją. Žvelgiant į „Barb“ („Broadcasters' Audience Research Board“ – Transliuotojų auditorijos tyrimų taryba, veikianti Didžiojoje Britanijoje) duomenis, tampa akivaizdu, kad „YouTube“ pasiekti panašią auditoriją sudėtinga. Tai geras priminimas reklamos užsakovams strategiškiau naudotis šios platformos galimybėmis.
Ar „YouTube“ galima laikyti televizija?
„Barb“ darbas yra sveikintinas žingsnis siekiant atskleisti „YouTube“ vaidmenį vaizdo transliuotojų ekosistemoje. Duomenys patvirtina tai, ką daugelis jau seniai įtarė: „YouTube“ žiūrėjimas yra itin fragmentuotas ir jį lemia ne populiariausi kanalai, o mažiau žinomi. Toks skaidrumas būtinas, jei norime priimti pagrįstus sprendimus, kur ir kaip investuoti“, – cituojamas Jonathanas Waite, „Havas Media Network“ padalinio vadovas.
„Neatsitiktinai „Barb“ paskelbė šiuos duomenis tuo metu, kai „Google“ nusprendė neberemti organizacijos. Galima manyti, kad tai buvo paskutinis lašas, perpildęs taurę. Kyla klausimas – ko „Google“ bijo, jei dauguma duomenų tik patvirtina tai, ką pirkėjai ir taip nujautė?“ – rašoma TVREV.
Vartotojai, reklamos pirkėjai ir smulkios įmonės tam tikru mastu pasikliauja „YouTube“. Tai nepaprastas įrankis, galintis būti dar naudingesnis, jei būtų daugiau įžvalgų ir skaidrumo. Kaip teigia TVREV šaltiniai, visa diskusija kilo dėl „Google“ sprendimo „YouTube“ vadinti „televizija“ – tai paskatino „Barb“ suvienodinti žaidimo taisykles ir atlikti tyrimą. Tiesa, vis dar kyla nemažai diskusijų, ar „YouTube“ tikrai galima laikyti televizija.
„Nemanau, kad „YouTube“ nori būti televizija, bet ji nori biudžeto, proporcingo savo auditorijos dydžiui. Jei platforma siekia konkuruoti dėl televizijos reklamos biudžetų, ji turi būti pasirengusi būti vertinama pagal televizijos standartus. Tai, kad „Google“ po šio pranešimo atsisakė remti „Barb“, yra nuviliantis žingsnis, rodantis nenorą prisiimti atsakomybę, kuri būtų naudinga visai ekosistemai“, – priduria J. Waite.
Komercinių įmonių vadovai teigia palaikantys „Barb“ pastangas didinti skaidrumą įvairiose vaizdo platformose.
Turinys vaikams – dominuojantis
„Barb“ atskleidė populiariausių „YouTube“ kanalų JK sąrašą: net 15 iš 20 pirmaujančiųjų yra skirti mažiesiems žiūrovams. Tėvai dažnai pasitelkia „YouTube“ esančius vaizdo įrašus vaikams užimti, kol patys atlieka buities darbus.
Daugumos šių kanalų tikslinė auditorija – 1,5–5 metų vaikai, reklamai tikrai ne pati vertingiausia grupė. Tai kelia klausimų, kada ir kam iš tiesų rodomos reklamos. Pastebėta, kad jos dažnai pasirodo būtent kartu su vaikams skirtu turiniu. „Barb“ duomenys tik patvirtina tai, ką daugelis klientų seniai nujautė, bet neturėjo įrodymų.
„YouTube“ mėgsta akcentuoti didžiulius skaičius, tačiau jie mažai ką reiškia, jei į juos neįsigilini. „Google“ nėra vienintelė kompanija, manipuliuojanti statistika, bet jos pateikiami duomenys ypač klaidina rinkodaros specialistus ir iškreipia tikrovę.
Pavyzdžiui, vienas populiariausių pasaulio kanalų „MrBeast“, turintis daugiau nei 400 mln. prenumeratorių, JK per savaitę surenka tik 319 tūkst. peržiūrų – tiek pat, kiek BBC3 Parlamento kanalas. Tai rodo atotrūkį tarp pasaulinio susidomėjimo ir vietinės auditorijos realybės.
„YouTube“ – hibridas
„YouTube“ ir toliau pardavinės savo pasaulinį pasiekiamumą, tačiau rinkos lygmens duomenys atskleidžia kitokią situaciją.
„Allwyn“ žiniasklaidos vadovas Ross Sergeant kritikavo „200 populiariausių kanalų“ metodiką, pabrėždamas, kad tai yra bandymas taikyti linijinės televizijos logiką platformai, kuri veikia visai kitaip. „YouTube“ rekomenduojamų vaizdo įrašų srautą lemia algoritmai, o ne patys kanalai.
Pirkėjai išlieka pasidaliję: vieni vertina naujus duomenis, kiti pabrėžia, kad „YouTube“ nėra vartojama taip, kaip televizija.
Kaip pastebi J. Waite: „Bandant vertinti „YouTube“ per linijinę prizmę, prarandama daug niuansų. Atradimus čia lemia algoritmai, naujienų srautas yra personalizuotas, o auditorija nuolat kinta. Tačiau, kitaip nei „TikTok“, „YouTube“ turi ilgesnio formato turinį ir stiprią kūrėjų ekonomiką, todėl ši platforma yra hibridas – nei visiškai televizija, nei tik socialinis tinklas.“
„Barb“ pateikė naujus duomenis, tačiau ar jie pakeis reklamuotojų elgesį, dar lieka neaišku.
