Kodėl reklama nėra tik pauzė sumuštiniui: kas slypi už televizijos ekrano?

Apie tai kalbėta šių metų diskusijų festivalyje „Būtent“, o diskusijoje dalyvavo rinkodaros, žiniasklaidos ir reklamos profesionalai: TV3 komercijos vadovas Aleksandras Golod, prekybos tinklo „Rimi“ rinkodaros vadovė Dalia Čenkienė ir agentūros „Inspired“ partneris Domantas Gailius. Diskusiją moderavo komunikacijos ekspertas Andrius Baranauskas.
Visų šių profesionalų įžvalgos atvėrė mažiau matomą reklamos vaidmenį – ne tik pardavimams, bet ir mūsų kasdienės informacijos kokybei.
Televizija – galingas įrankis, kai reikia kalbėti plačiai ir patikimai
Be reklamos nebūtų nei kokybiško turinio, nei nepriklausomos žiniasklaidos – tokią mintį išsakę festivalio diskusijos dalyviai tuo pačiu priminė, kad būtent reklama formuoja visuomenės įpročius ir net įtvirtina kultūrinius simbolius. Pavyzdžiui, verta prisiminti, kad būtent „Coca-Cola“ reklamos stipriai prisidėjo populiarinant... Kalėdų senelį.
„Lietuvos kontekste, televizija per mėnesį pasiekia maždaug 80 procentų gyventojų. Kartais – dar daugiau. Ir tai pasiekiama per labai trumpą laiką“, – sakė D. Gailius.
Ir nors skaitmeniniai reklamos kanalai, tokie kaip „Meta“ ar „Google“, atriekia reklamos rinkos kąsnį, televizija vis dar užtikrina kur kas didesnį poveikį.
TV3 komercijos direktorius A. Golod savo ruožtu priminė, kad 2024 m. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas atskleidė, kad reklamos įsimenamumas 60 proc. didesnis, jei ji pateikiama profesionalaus turinio kontekste. Televizija yra profesionalaus turinio platforma, tad reklama čia veikia efektyviau. Anot jo, socialiniuose tinkluose profesionalaus – kokybiškai sukurto – vaizdinio turinio pasitaiko retai.
„Reklamą Lietuvoje tiriame dešimt metų, tam turime apie 600 tūkstančių respondentų. Rezultatai rodo, kad socialinė žiniasklaida gali paveikti apie 15 proc. žmonių, o tradicinė reklama – net 60 proc.“, – atskleidė D. Gailius.
Nuo „Dubajaus šokolado“ iki ekonomikos grandinės
Diskusijos dalyvių nuomone, be reklamos prekių ženklai neišgyventų. Reklama yra informacijos pateikimo forma, kuri įjungia visą ekonomikos ratą – gamybą, logistiką, prekybą.
„Kai tik reklama pradeda kalbėti apie kažkokį produktą, žmonės ima pirkti. Praėjusių metų sensacija buvo „Dubajaus šokoladas“. Be reklamos tas pardavėjas būtų sėdėjęs vienas“, – neabejoja D. Gailius.
„Rimi“ rinkodaros vadovė D. Čenkienė pateikė pavyzdį iš prekybos tinklo patirties: „Geriausiai kalba akcijos – jei paskelbiama apie nuolaidą, produkto nupirks daug daugiau negu to, kuris guli šalia net su geresne kaina.“
Reklamos formos kinta
Televizijos reklama taip pat kinta. Jei anksčiau buvome įpratę prie ilgų reklaminių blokų, kurie duoda laiko pertraukėlei, šiandien atsiranda naujos, vartotoją netikėtai surandančios, formos.
Naujovės žiūrovų laukia ir šiemet – pavyzdžiui, personalizuota reklama, kuri televizijoje anksčiau atrodė sunkiai įmanoma. Tokį televizijos tobulėjimą A. Golod pagrindė aktualiu poreikiu: jei verslas turi parduotuvę tik Vilniuje, žiūrovui Plungėje jos reklamos rodyti nėra prasmės.
Reklama – ne tik pardavimams, bet ir objektyvumui užtikrinti
Diskusijos dalyvių nuomone, reklama egzistuoja tam, kad pasiektų užsakovo tikslą. Kartu ji užtikrina, kad žiniasklaida galėtų išlikti nepriklausoma. Juk, kaip prideda A. Baranauskas, žiniasklaida išsiskiria tuo, jog atlieka ne tik verslo, bet, visų pirma, ir socialinę funkciją.
„Televizija yra verslas kaip ir visi kiti: jai aktualu pajamos, išlaidos, pelnas. Norint, kad eteryje būtų įdomus turinys, reikia samdyti aukšto lygio profesionalus. Ypatingą dėmesį skiriame žinių programos kokybei, o tai kainuoja“, – kalbėjo Aleksandras Golod.
Todėl prekių ženklų pasirinkimas reklamuotis profesionalioje žiniasklaidoje – tai ne tik jų reputacijos klausimas, bet ir indėlis į visuomenės informavimą.
„Reklama turi būti įdomi. Menas yra pasirinkti tinkamą formą ir turinį. Jei tai pavyksta – visi laimi. Ir užsakovas, ir pirkėjas, kuris laiku sužinojo tai, ko jam labiausiai reikia“, – įsitikinę diskusijos dalyviai.
