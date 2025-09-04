Dėl nacionalinio stadiono Nemunaitis kirto Avuliui: „Matyt, jis pripratęs, kad viskas vyksta pagal jo piršto spragtelėjimą“

Meras ir verslininkas dėl pastaraisiais metais užsitęsusio stadiono projekto kaltina opozicijos politikus, abejojančius projekto skaidrumu. Nepaisant to, kad stadiono statybos sustojo dėl „BaltCap“ buvusio vadovo – Šarūno Stepukonio – dešimtmečio aferos, pralošus kazino stadionui skirtus milijonus.
Sostinės Šeškinės mikrorajone, šalia „Akropolio“, dešimtmečiais tuščiame sklype, virsdavusiame tai betono griaučiais, tai grioviais, pagaliau kruta technika. Daugeliui vilniečių, jau praradus viltį, atgyja Nacionalinio stadiono projektas. Kadangi stadionas per 50 metų nebuvo pastatytas – pradėjo sklisti kalbos, kad ši žemė – prakeikta.
„Aš manau, kad žemė neprakeikta, yra dalis politikų, kurie elgiasi nevisai sąžiningai ir vertingai – jie kaišioja pagalius į ratus“, – komentavo „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
Ekskursiją statybvietėje žurnalistams surengę A. Avulis ir V. Benkunskas giriasi, kad stadiono ir komplekso, mums kainuosiančio 156 milijonus eurų, statybos, vyksta sklandžiai, pagal planą.
„Tribūnos – už 3-5 metrų bus galima matyti, kaip žaidžia futbolininkai – išskirtinis dalykas“, – aiškino A. Avulis.
„Mano darbas yra, kad projektas šiuo etapu pasibaigtų“, – teigė V. Benkunskas.
„Stovime požeminiame ar nuliniame aukšte stadiono patalpų – man už nugaros yra būsima aikštė, čia jau matosi ir tribūnų atlaiptavimai, matome, kad jos į tą pusę bus montuojamos. Nuo šitos pusės pradėjome, nes čia yra patalpos – čia yra daugiausiai darbo. Per 1-2 mėnesius turėtumėme pasiekti būsimos aikštės lygį“, – teigė „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Atskleidė tiesą, kodėl iki šiol nepavyko pastatyti nacionalinio stadiono
NT vystytojas „Hanner“, perėmęs projektą iš „BaltCap“, kurio buvęs vadovas Šarūnas Stepukonis šiuo metu su apykoje laukia teisėsaugos verdikto dėl praloštų, stadionui skirtų, daugiau nei 40 milijonų eurų, – sako, kad stadioną, o ir kompleksą išvysime 2027 metų pabaigoje.
„Dabar ruošiame sutartis su kitais – pavyzdžiui, „INHUS“ kompanija – jau pasirašyta sutartis, jie gamina pastatų konstrukcijas – didžiules gelžbetonines konstrukcijas, kurioms reikia 25-50 tonų krano“, – teigė A. Avulis.
Tiesa, tiek A. Avulis, tiek V. Benkunskas dėl uždelstų pastaraisiais metais stadiono statybų ir į priekį nepajudėjusių reikalų kaltina Vilniaus tarybos opozicijos politikus, kuriems kyla klausimų dėl projekto skaidrumo. Neva jie projektą sabotuoja vien iš politinių paskatų.
„Mes įveikėme labai daug, dar ir dabar vienas kitas bando mums sutrukdyti, bet mes nusiteikę labai ryžtingai“, – tikino A. Avulis.
„Prokuratūra jokiais būdais nestabdė jokių statybų – čia yra absoliutus melas. Taip, buvo keli kreipimaisi į prokuratūrą. Tai „BaltCap“ problemos yra reali priežastis, o ne tai, kad opozicijos politikai uždavinėjo klausimų, ar skaidriai vyksta procesas“, – tvirtino „Lietuva-VISŲ“ partijos pirmininkas Aleksandras Nemunaitis.
Tiesa, klausimų dėl nacionalinio stadiono projekto skaidrumo kyla ne tik opozicijai. Taip pat ir Viešųjų pirkimų tarnybai bei Statybų inspekcijai.
Tarkime, dėl fakto, kad 18 mėnesių Vilnius neturėjo jokio garanto, kas atsakytų, jei koncesijos sutartis subyrėtų. Kitaip tariant, „Hanner'iui“ neperėmus projekto, miestas net nebūtų turėjęs iš ko išieškoti baudų.
„Statybų inspekcija taip pat yra pasisakius, kad neturint žemės nuomos sutarties – negalimos statybos. Tai nuo balandžio 6 iki praeito trečiadienio, kai taryba suteikė leidimą „Hanner“ dukterinei įmonei vykdyti statybas, nežinau, kokiu jie pagrindu tas statybas vykdė. Tai kai ponas A. Avulis sako, kad jam politikai trukdo, matyt, jis pripratęs, kad viskas vyksta pagal jo piršto spragtelėjimą. Sunkiai suvokiami dalykai – kaip skuba administracija įsiteigti. Man tai sako apie kažkokius sutartinius veiksmus tarp verslo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos“, – tikino A. Nemunaitis.
Tiesa, sporto centro – vadinamosios arenos – įrengimui statybos leidimo dar laukiama. Pasak A. Avulio, jį tikimasi gauti dar šiemet, o darbus pradėti jau ateinantį sausio mėnesį.
