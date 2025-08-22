Nacionalinis stadionas statomas pasibaigus sklypo nuomos sutarčiai, netrukus tikimasi ją pratęsti

Kaip BNS pranešė savivaldybė, sklypo Ozo gatvėje, šalia prekybos ir pramogų centro „Akropolis“, nuomos sutartis baigė galioti balandžio pradžioje.
„Žemės sklypo Ozo g. 27 nuomos sutartis pasibaigė šių metų balandžio 6 dieną. Nauja sutartis šiuo metu dar nesudaryta, tačiau vykdoma jos sudarymo procedūra“, – komentare BNS teigė savivaldybė.
Nacionalinio stadiono projektą iš investicijų bendrovės „BaltCap“ perėmusios nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ savininkas ir vadovas Arvydas Avulis BNS teigė, kad prašymą savivaldybei pratęsti sklypo nuomą jis pateikė liepos 22 dieną, kai sužinojo, kad sutartis nebegalioja.
„Mes perėmėm šitą projektą birželio mėnesį. Iki tol projektu išvis niekas nesirūpino ir jis buvo užmestas. Mes padarėm viską, kad tas projektas būtų atgaivintas ir kad jisai būtų padarytas. Tą ir toliau darysime. O kad ten buvo klaidų ir kad nebuvo kažkokios procedūros padarytos, tai čia akivaizdu“, – BNS sakė A. Avulis.
„Kai mes sužinojom, kad jos (sklypo nuomos sutarties – BNS) nėra, tai ir pateikėme prašymą. (...) O balandžio mėnesį mes neturėjom jokių teisių į šitą projektą. Mes net neturėjom leidimo iš Europos Komisijos“, – pridūrė jis.
A. Avulis teigė nemanantis, kad dėl pasibaigusios nuomos sutarties kils projekto įgyvendinimo problemų.
„Manau, kad nebus (problemų – BNS). Jeigu yra pažeidimas, tai yra ir laikas pažeidimui ištaisyti. (...) Tiesiog realybė yra tokia, kokia yra. Bet čia nelabai turi daug esmės, nes nuo žemės nuomos mokesčių yra atleista įmonė“, – aiškino „Hanner“ vadovas.
Savivaldybės teigimu, sklypo nuomos sutartis su projekto koncesininke „Vilniaus daugiafunkcinis centras“ turėtų būti pratęsta tarybos posėdyje kitą savaitę.
„Galutinį sprendimą dėl nuomos sutarties sudarymo priims Vilniaus miesto savivaldybės taryba. (...) Koncesijų įstatymu sutarčiai įgyvendinti reikalinga valstybinė žemė koncesininkui išnuomojama. Koncesijos sutartyje aiškiai numatyta, kad žemės sklypas turi būti išnuomotas koncesijos sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui“, – BNS teigė savivaldybė.
„Kliūčių nuomos sutarties sudarymui ir projekto vystymui pagrindo įžvelgti neturime“, – pridūrė ji.
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) atstovas Ruslanas Golubovas BNS sakė, kad sklypas Ozo gatvėje savivaldybei patikėjimo teise buvo perduotas dar 2017 metais.
BNS rašė, kad 2021 metais savivaldybės taryba nusprendė be aukciono išnuomoti sklypą nacionalinio stadiono statyboms tuometinei investicijų bendrovės „BaltCap“ valdytai įmonei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“. Sklypo vertė tuomet buvo 9,33 mln. eurų.
Savivaldybės taryba iki 2025-ųjų balandžio pradžios atleido bendrovę nuo žemės nuomos mokesčio. Tuomet teigta, kad bendra nuomos suma siektų beveik 130 tūkst. eurų.
Kaip skelbė BNS, birželio pabaigoje „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo, taip pat susitarė su statybų įmone „Naresta“ dėl darbų atnaujinimo.
Sutarta, kad „Naresta“ už 70 mln. eurų statys pagrindinį stadioną, dvi futbolo aikšteles bei visos teritorijos magistralinius inžinerinius tinklus. Šiuo metu statybos jau atnaujintos.
Liepos pradžioje „Hanner“ vadovas A. Avulis pranešė susitaręs ir su statybų bendrove „Kalvasta statyba“, kuri už 47,5 mln. eurų vykdys antro, trečio ir ketvirto etapo darbus.
Pagal susitarimą „Hanner“ už vieną eurą išpirko projekto koncesijos įmonės „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas“ akcininkės „Venetus Capital“ akcijas ir grąžino beveik pusę fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ koncesininkei suteiktos 6 mln. eurų paskolos.
Gegužės pabaigoje Europos Komisija (EK) galutinai pritarė nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pakeitimams – pagal ją numatyta suteikti valstybės pagalbą projektui.
Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį, o statybas 2023 metų rudenį „Naresta“ jau buvo pradėjus.
