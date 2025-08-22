Nerimi Vilniuje pradeda kursuoti antrasis keleivinis laivas „Lašiša“

Naujasis laivas plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir pirmasis laivas „Rytas“ – nuo Verslo trikampio iki Karaliaus Mindaugo tilto.
Vienkartinis laivo bilietas kainuoja 3–4 eurus be lengvatų.
Laivuose yra po 32 sėdimas vietas, WiFi ryšys, vietos dviračiams, vaizdo stebėjimo kameros, o stogą dengia saulės elektrinė, papildomai generuojanti energiją.
Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.
