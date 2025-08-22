Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nerimi Vilniuje pradeda kursuoti antrasis keleivinis laivas „Lašiša“

2025-08-22 06:53 / šaltinis: BNS
2025-08-22 06:53

Vilniuje reguliarius reisus Nerimi penktadienį pradeda antrasis elektrinis keleivinis laivas „Lašiša“.

Naujas transportas Vilniuje – elektriniai keleiviniai laivai (nuotr. Vilniaus miesto savivaldybės)

Vilniuje reguliarius reisus Nerimi penktadienį pradeda antrasis elektrinis keleivinis laivas „Lašiša“.

1

Naujasis laivas plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir pirmasis laivas „Rytas“ – nuo Verslo trikampio iki Karaliaus Mindaugo tilto.

Vienkartinis laivo bilietas kainuoja 3–4 eurus be lengvatų.

Laivuose yra po 32 sėdimas vietas, WiFi ryšys, vietos dviračiams, vaizdo stebėjimo kameros, o stogą dengia saulės elektrinė, papildomai generuojanti energiją.

Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.

