Vėlų vakarą Vilniuje užpulta moteris prarado telefoną

Kaip skelbia policija, nusikaltimas įvykdytas antradienį, apie 23 val., M. Katkaus gatvėje.
Nepažįstamas vyras iš moters rankų pagriebė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S25 Plius“ ir pabėgo. Nuostolis – 1 400 eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl atvirai pagrobto svetimo turto.
Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!