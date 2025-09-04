Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vėlų vakarą Vilniuje užpulta moteris prarado telefoną

2025-09-04 12:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 12:38

Vilniuje, Žirmūnų rajone, vėlų antradienio vakarą užpuolikas iš moters atėmė brangų telefoną.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniuje, Žirmūnų rajone, vėlų antradienio vakarą užpuolikas iš moters atėmė brangų telefoną.

REKLAMA
0

Kaip skelbia policija, nusikaltimas įvykdytas antradienį, apie 23 val., M. Katkaus gatvėje.

Nepažįstamas vyras iš moters rankų pagriebė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S25 Plius“ ir pabėgo. Nuostolis – 1 400 eurų. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl atvirai pagrobto svetimo turto.

Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų