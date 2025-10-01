Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES: „YouTube“ ir kitos platformos nepakankamai bendradarbiauja sprendžiant ginčus dėl turinio

2025-10-01 13:15 / šaltinis: BNS
2025-10-01 13:15

Nepriklausoma neteisminė ginčų sprendimo institucija, kuriai pavesta spręsti socialinių tinklų platformų ir Europos Sąjungos (ES) vartotojų ginčus, trečiadienį atkreipė dėmesį į nepakankamą skaitmeninių platformų, ypač „YouTube", bendradarbiavimą.

Poziciją pakeitusi Australija uždraus „YouTube“ paskyras turėti jaunesniems nei 16 metų vaikams (nuotr. SCANPIX)

Nepriklausoma neteisminė ginčų sprendimo institucija, kuriai pavesta spręsti socialinių tinklų platformų ir Europos Sąjungos (ES) vartotojų ginčus, trečiadienį atkreipė dėmesį į nepakankamą skaitmeninių platformų, ypač „YouTube“, bendradarbiavimą.

1

Dubline įsikūręs Europos apeliacinis centras pernai buvo įsteigtas pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA) – svarbų ES turinio moderavimo įstatymą, kuris sulaukė JAV kritikos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal SPA reikalaujama, kad bendrovės apsaugotų ES piliečius nuo neteisėto turinio, tačiau taip pat reikalaujama, kad platformos leistų naudotojams užginčyti bet kokius sprendimus dėl turinio, pavyzdžiui, paskyros ar įrašo pašalinimo, taikant neteisminį mechanizmą.

Tačiau centras nustatė, kad platformos, įskaitant „Meta“ priklausančias „Facebook“ ir „Instagram“, taip pat „TikTok“, dažnai delsdavo ir atsisakydavo deramai bendradarbiauti su šia institucija, o „YouTube“ išskyrė kaip didžiausią prasižengėlį.

Kilus ginčams, komisija prašo platformų pateikti informaciją apie ištrintą turinį arba sustabdytas paskyras, kad galėtų priimti sprendimą. Tais atvejais, kai detalių nepateikiama, ji dažnai priima vartotojams palankius sprendimus.

„Kai kuriais atvejais mums pavykdavo nepaisant platformų, o ne dėl jų“, – sakė komisijai vadovaujantis Thomas Hughesas.

Pavyzdžiui, Centras teigė, kad iš „YouTube“ negavo jokio turinio – tai reiškia, kad jis galėjo priimti sprendimus tik dėl 29 iš 343 pateiktų reikalavimus atitinkančių ginčų.

„Todėl esame susirūpinę, kad „YouTube“ ES naudotojams nesuteikiama prasminga galimybė pasinaudoti neteismine ginčų sprendimo tvarka“, – sakė Europos apeliacinis centras.

Tai pirmoji Centro skaidrumo ataskaita; ji apima laikotarpį nuo 2024 metų lapkričio iki 2025-ųjų rugpjūčio.

Centras teigė, kad į jį kreiptasi dėl beveik 10 tūkst. ginčų ir kad jis jau priėmė apie 1,5 tūkst. sprendimų daugiau kaip 3,3 tūkst. bylų, kurios pateko į jo kompetencijos sritį.

Kitos Centro dėmesio sulaukusios platformos yra „Pinterest“ ir „Meta“ priklausanti „Threads“.

SPA yra atsidūręs Vašingtono taikiklyje.

JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkai teigia, kad SPA yra užsienio cenzūros įrankis, tačiau ES tokius kaltinimus atmeta.

Šiuo metu pagal SPA vykdomi keli ES tyrimai dėl platformų, įskaitant „Facebook“, „Instagram“, „TikTok‘" ir technologijų milijardieriaus Elono Musko „X“.

