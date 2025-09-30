Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pagal taikos sutartį su Trumpu „YouTube“ sumokės 22 mln. dolerių

2025-09-30 07:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 07:19

„YouTube“ sutiko sumokėti 22 mln. JAV dolerių, kad patenkintų prezidento Donaldo Trumpo ieškinį, pateiktą po to, kai bendrovė sustabdė jo paskyrą dėl 2021 m. sausio 6-osios išpuolio prieš Kapitolijų, teigiama pirmadienį teismui pateiktame dokumente.

Internetinė vaizdo įrašų platforma, priklausanti „Google“ motininei bendrovei „Alphabet“, yra naujausia didžiųjų technologijų įmonė, sutikusi taikiai susitarti su D. Trumpu po to, kai šis pateikė teisinius ieškinius, ginčydamas jo pašalinimą iš daugelio platformų po sausio 6-osios.

Šie 22 milijonai dolerių bus skirti naujausiam D. Trumpo statybų projektui Baltuosiuose rūmuose per ne pelno siekiančią organizaciją „Trust for the National Mall“, kuriai, kaip nurodyta Kalifornijos federaliniam teismui pateiktame pranešime apie taikos sutartį, yra „pavesta atkurti, išsaugoti ir puoselėti Nacionalinę alėją ir paremti Baltųjų rūmų Valstybinės pokylių salės statybą“.

Be 22 mln. dolerių D. Trumpo pokylių salės projektui, „YouTube“ sutiko sumokėti 2,5 mln. dolerių daugybei kitų D. Trumpo sąjungininkų, įskaitant Amerikos konservatorių sąjungą.

Pagrindinės platformos pašalino D. Trumpą po sausio 6-osios, nerimaudamos, kad jis toliau propaguos smurtą pateikdamas fiktyvius teiginius, jog rinkiminis sukčiavimas lėmė jo pralaimėjimą Joe Bidenui 2020 metais.

2021 m. sausio 12 d. platforma užblokavo D. Trumpui galimybę publikuoti naują turinį, nurodydama „susirūpinimą dėl tebesitęsiančio smurto potencialo“. Šis žingsnis buvo atliktas kartu su „Facebook“ ir „Twitter“, kurie taip pat sustabdė D. Trumpo galimybę skelbti pranešimus po sausio 6 d. neramumų.

79 metų respublikonas padavė socialinės žiniasklaidos bendroves ir „YouTube“ į teismą, teigdamas, kad buvo neteisėtai cenzūruojamas.

D. Trumpo advokatai tvirtino, kad jis buvo pašalintas pagal „neegzistuojančius arba plačius, neaiškius ir nuolat kintančius standartus“, teigiama pirminiame 2021 m. liepos mėnesį pateiktame skunde prieš „YouTube“ ir „Alphabet“ generalinį direktorių Sundarą Pichai.

D. Trumpo turinio skelbimo privilegijos buvo apribotos po to, kai daugiau kaip 140 policijos pareigūnų buvo sužeisti per kelias valandas trukusius susirėmimus su D. Trumpą palaikiusiais riaušininkais, kurie su savimi turėjo vėliavų kotus, beisbolo, ledo ritulio lazdas ir kitus savadarbius ginklus, taip pat tazerius ir pipirines dujas. Jie norėjo užblokuoti Kongresą, kad šis nepatvirtintų J. Bideno pergalės.

