Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Laurynas Urbonavičius grįžta į narvą: paaiškėjo jo varžovas „Brave CF“ ir UTMA turnyre

2025-10-08 11:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 11:13

MMA kovotojas Laurynas „Kapitonas Lietuva“ Urbonavičius (14-2) po daugiau nei metų pertraukos sugrįžta į narvą bei pasirodys „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre.

Laurynas Urbonavičius ir Salimas El Ouassaidi | Organizatorių nuotr.

MMA kovotojas Laurynas „Kapitonas Lietuva“ Urbonavičius (14-2) po daugiau nei metų pertraukos sugrįžta į narvą bei pasirodys „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre.

REKLAMA
0

Trečiadienį buvo paskelbta, kad L. Urbonavičius pussunkio svorio kategorijoje susikaus su Maroko-Prancūzijos kovotoju 29-erių metų Salimu El Ouassaidi (10-3).

Nuo 2024 m. vasaros S. El Ouassaidi turėjo dvi kovas „Ares FC“ organizacijoje, kurioje kovą su Jacky Jeanne‘u (5-2) baigė be nugalėtojo, o prieš Paulin Begai (7-4-1) pralaimėjo techniniu nokautu pirmajame raunde.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. El Ouassaidi yra kovojęs ir „MMA Bushido“ turnyre Belgijoje, kuriame 2022 m. birželį antrajame raunde nugalėjo Ibrahimą Sene (0-1).

REKLAMA
REKLAMA

Iš 10 savo pergalių net 7 jis iškovojo nokautu arba techniniu nokautu, 1 – skausmingu veiksmu, o 2 – teisėjų sprendimais. Iš trijų pralaimėjimų 2 patirti nokautu arba techniniu nokautu, tuo tarpu 1 – teisėjų sprendimu.

REKLAMA

L. Urbonavičius paskutinį kartą kovojo 2024 m. rugsėjo 14-ą, kai „Bellator“ turnyre smaugimo veiksmu pirmajame raunde pralaimėjo Luke‘ui Traineriui.

Pastaruoju metu L. Urbonavičius turėjo daugybę atšauktų kovų – 2019 m. gruodį „Ares FC“ organizacijoje jis turėjo kautis prieš Rafaelį Cavalcante, 2023 m. rugsėjį „Bellator“ organizacijoje prieš L. Trainerį, 2024 m. birželį PFL organizacijoje prieš Karlą Albrektssoną, o 2024 m. lapkritį KOK organizacijoje prieš Nillsą Van Noordą, tačiau visos šios kovo neįvyko dėl įvairių aplinkybių.

REKLAMA
REKLAMA

Jau paskelbtos „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:

Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija)

Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)

Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)

Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)

Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)

Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų