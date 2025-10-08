Laurynas Urbonavičius grįžta į narvą: paaiškėjo jo varžovas „Brave CF“ ir UTMA turnyre

Trečiadienį buvo paskelbta, kad L. Urbonavičius pussunkio svorio kategorijoje susikaus su Maroko-Prancūzijos kovotoju 29-erių metų Salimu El Ouassaidi (10-3).
Nuo 2024 m. vasaros S. El Ouassaidi turėjo dvi kovas „Ares FC“ organizacijoje, kurioje kovą su Jacky Jeanne‘u (5-2) baigė be nugalėtojo, o prieš Paulin Begai (7-4-1) pralaimėjo techniniu nokautu pirmajame raunde.
S. El Ouassaidi yra kovojęs ir „MMA Bushido“ turnyre Belgijoje, kuriame 2022 m. birželį antrajame raunde nugalėjo Ibrahimą Sene (0-1).
Iš 10 savo pergalių net 7 jis iškovojo nokautu arba techniniu nokautu, 1 – skausmingu veiksmu, o 2 – teisėjų sprendimais. Iš trijų pralaimėjimų 2 patirti nokautu arba techniniu nokautu, tuo tarpu 1 – teisėjų sprendimu.
L. Urbonavičius paskutinį kartą kovojo 2024 m. rugsėjo 14-ą, kai „Bellator“ turnyre smaugimo veiksmu pirmajame raunde pralaimėjo Luke‘ui Traineriui.
Pastaruoju metu L. Urbonavičius turėjo daugybę atšauktų kovų – 2019 m. gruodį „Ares FC“ organizacijoje jis turėjo kautis prieš Rafaelį Cavalcante, 2023 m. rugsėjį „Bellator“ organizacijoje prieš L. Trainerį, 2024 m. birželį PFL organizacijoje prieš Karlą Albrektssoną, o 2024 m. lapkritį KOK organizacijoje prieš Nillsą Van Noordą, tačiau visos šios kovo neįvyko dėl įvairių aplinkybių.
Jau paskelbtos „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija)
Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)
Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)
Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)
Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)
Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)
