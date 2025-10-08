Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Deco: „Barcelona“ turi nustoti apsėstai ieškoti centro puolėjo ir sekti PSG pavyzdžiu“

2025-10-08 10:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 10:51

„Barcelona" sporto direktorius Deco pareiškė, kad klubo strategijoje nereikia išskirtinai siekti klasikinio „devinto numerio" – centro puolėjo.

Ferranas Torresas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ sporto direktorius Deco pareiškė, kad klubo strategijoje nereikia išskirtinai siekti klasikinio „devinto numerio“ – centro puolėjo.

0

Jo teigimu, komandai nereikėtų apsėstai ieškoti šios pozicijos sprendimo, nes šiuolaikinis futbolas siūlo daugiau lankstumo.

„Neturėtume būti apsėsti „devinto numerio“ paieškomis. Galima sėkmingai žaisti ir be „devyneto“. Ferranas gali žaisti kaip „devintas numeris“. PSG laimėjo Čempionų lygą be klasikinio „devyntojo žaidėjo“. Būti apsėstais šio žaidėjo paieškomis yra mūsų klaida“, – kalbėjo Deco.

„Barcelona“ vadovas priminė, jog klubo finansinė padėtis šiuo metu neleidžia išlaidauti dideliems perėjimams, be to, komandoje yra lankstūs žaidėjai, galintys keisti pozicijas aikštėje.

„Norime tokios komandos, kuri gebėtų turėti vidinį augimą, o ne nuolat eikvotų pinigus rinkoje. Ferranas įrodė, kad gali rungtyniauti kaip „devintas numeris“, svarbiausia – rasti balansą tarp puolimo ir komandos tikslų.“

Deco išskyrė ir PSG pavyzdį, kai ši ekipa triumfavo Europoje be ryškaus centro puolėjo, o komandinis žaidimas ir strategija tapo lemiamu veiksniu.

„Net jei rinkoje yra gerų žaidėjų, svarbiausia – nenukrypti nuo komandos stiprinimo iš vidaus. Turime daug jaunimo, įskaitant Ferminą, Pedri, Gavi – reikia toliau kurti didelės konkurencijos aplinką.“

Paskutinį kartą įsigyti centro puolėją katalonai bandė 2024 žiemą, bet 30 milijonų eurų kainavęs Vitoras Roque komandoje neįsitvirtino ir jau grįžo į Braziliją.

