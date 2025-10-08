Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo – pirmasis milijardierius futbolo istorijoje

2025-10-08 10:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 10:25

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kurio turtas viršijo milijardo JAV dolerių ribą.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kurio turtas viršijo milijardo JAV dolerių ribą.

REKLAMA
0

Šį statusą C. Ronaldo pasiekė sulaukęs keturiasdešimties, pasirašęs įspūdingą kontraktą su Saudo Arabijos „Al-Nassr“ klubu, kuris vertinamas daugiau nei 400 mln. dolerių ir suteikia ne tik rekordines pajamas, bet ir papildomas privilegijas – pavyzdžiui, akcijų paketą klube bei privačios lėktuvo naudojimosi galimybes. Pastaruosius du dešimtmečius C. Ronaldo demonstravo unikalų gebėjimą kapitalizuoti savo sėkmę aikštėje – ne tik žaisdamas tokiuose klubuose kaip „Manchester United“, Madrido „Real“ ar Turino „Juventus“, bet ir užsidirbdamas iš reklamos ir komercinių kontraktų su „Nike“, „Armani“, „Castrol“ bei plėsdamas asmeninį verslo portfelį: CR7 viešbučių tinklą, sporto klubus, prabangų nekilnojamąjį turtą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimas keltis į Saudo Arabiją tapo esminiu lūžio tašku. Saudo Arabijoje futbolininkų pajamos neapmokestinamos, tad grynasis atlyginimas C. Ronaldo yra gerokai didesnis nei Europos žvaigždžių. Didžiąją dalį asmeninio milijardo sudaro ne tik sportinės pajamos, bet ir ilgalaikės reklaminės partnerystės, socialinių tinklų pajamos bei verslo investicijos.

Cristiano Ronaldo žingsnis leidžia prognozuoti, kad milijardinė riba artimiausiu metu gali būti pasiekta ir kitų superžvaigždžių. Kol kas – portugalas jau yra oficialus pirmasis futbolo milijardierius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų