Cristiano Ronaldo – pirmasis milijardierius futbolo istorijoje

Šį statusą C. Ronaldo pasiekė sulaukęs keturiasdešimties, pasirašęs įspūdingą kontraktą su Saudo Arabijos „Al-Nassr“ klubu, kuris vertinamas daugiau nei 400 mln. dolerių ir suteikia ne tik rekordines pajamas, bet ir papildomas privilegijas – pavyzdžiui, akcijų paketą klube bei privačios lėktuvo naudojimosi galimybes. Pastaruosius du dešimtmečius C. Ronaldo demonstravo unikalų gebėjimą kapitalizuoti savo sėkmę aikštėje – ne tik žaisdamas tokiuose klubuose kaip „Manchester United“, Madrido „Real“ ar Turino „Juventus“, bet ir užsidirbdamas iš reklamos ir komercinių kontraktų su „Nike“, „Armani“, „Castrol“ bei plėsdamas asmeninį verslo portfelį: CR7 viešbučių tinklą, sporto klubus, prabangų nekilnojamąjį turtą.
Sprendimas keltis į Saudo Arabiją tapo esminiu lūžio tašku. Saudo Arabijoje futbolininkų pajamos neapmokestinamos, tad grynasis atlyginimas C. Ronaldo yra gerokai didesnis nei Europos žvaigždžių. Didžiąją dalį asmeninio milijardo sudaro ne tik sportinės pajamos, bet ir ilgalaikės reklaminės partnerystės, socialinių tinklų pajamos bei verslo investicijos.
Cristiano Ronaldo žingsnis leidžia prognozuoti, kad milijardinė riba artimiausiu metu gali būti pasiekta ir kitų superžvaigždžių. Kol kas – portugalas jau yra oficialus pirmasis futbolo milijardierius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!