  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

V.Lipkevičius: apie „Lietkabelio“ naujokus, pirmąją pergalę Europos taurėje ir laukiantį vokiečių iššūkį

2025-10-08 10:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 10:11

Pergalingai savo kelią šių metų Europos taurės turnyre pradėjęs Panevėžio „Lietkabelis“ šio trečiadienio vakarą stos į antrąją kovą. Šįkart – išvykoje, prieš Chemnico „Ninners“ ekipą. Rungtynes šiandien stebėkite per TV6, o prieš jas – Panevėžio komandos krepšininko Vytenio Lipkevičiaus komentaras.

V.Lipkevičius pozityviai žiūri į sezono startą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

Visas „Lietkabelio“ rungtynes Europos taurėje šį sezoną parodys TV6.

Praėjusią savaitę „Lietkabelis“ namuose rezultatu 85:79 įveikė Stambulo „Bešiktaš“ komandą. Šiandien jų laukia antrosios rungtynės Europos taurėje, prieš Chemnico „Ninners“ ekipą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apie kažkokius didelius tikslus kol kas dar nenorime kalbėti. Tiesiog einame iš rungtynių į rungtynes. Praėjusią savaitę pavyko laimėti prieš „Bešiktaš“ – gera pradžia, geras stimulas judėti į priekį. Trečiadienį lauks antras varžovas, Vokietijos komanda – bus tikrai geras testas pasitikrinti“, – sako „Lietkabelio“ krepšininkas V.Lipkevičius.

Anot V.Lipkevičiaus, pasiekti pergalės prieš vieną iš turnyro favoričių – Stambulo „Bešiktaš“ – Panevėžio komandai padėjo namų sienos bei fanai.

„Gal „Bešiktaš“ dėl tos kabinamos favoritų etiketės truputį mūsų neįvertino. Manau, pradžioje bus tų netikėtų rezultatų. Vienos komandos susižais greičiau, kitoms užtruks daugiau laiko. Džiaugiamės, kad tą tašką pasiėmėme, bet dabar tos rungtynės jau istorija“, – sako jis.

Nors „Ninners“ komada – naujokė Europos taurės turnyre, V.Lipkevičiaus teigimu, tai – tipinė vokiečių komanda: „Jie žaidžia atletiškumu paremtą krepšinį, žaidžia fiziškai, greitai. Be to, jie žais namie, palaikomi savo sirgalių. Manau, kad bus fiziškos, įdomios rungtynės.“

Anot V.Lipkevičiaus, svarbiausias „Lietkabelio“ uždavinys šio vakaro rungtynėse – pasiruošti laukiančiam vokiečių fiziškumui, kontroliuoti rungtynių greitį bei neleisti vokiečiams pasijusti patogiai.

Šiemet „Lietkabelio“ komandoje – nemažai naujų veidų, tačiau, V.Lipkevičiaus teigimu, visi greitai įsilieja, senbuviai naujokus priima šiltai.

„Visi prilipo greitai, adaptacija neužtruko. Laukia ilgas sezonas ir, tikiuosi, kad visi tik dar geriau susibendrausime“, – pokalbį baigia jis.

„Niners“ – „Lietkabelis“ – jau šį trečiadienį, 20 val. per TV6!

