G.Petrauskas: nedavėme gerbėjams to, ko labai norėjome

Uostamiesčio klubas debiutavo nesėkme Lenkijoje, o grįžęs namo 102:107 krito prieš Rumunijos klubą Klužo Napokos „U-BT“.
Antrajame kėlinyje klaipėdiečiai pirmavo 50:33, bet persvaros neišlaikė, o „Neptūno“ strategas Gediminas Petrauskas būtent tai išskyrė kaip vieną pagrindinių nesėkmės komponentų.
„Didelis „ačiū“ gerbėjams, kurie palaikė mus iki pat pabaigos. Nedavėme jiems to, ko labai norėjome pirmosiose Europos taurės rungtynėse – pergalės. Svarbiausias buvo antrasis kėlinys, kuriame greitai iššvaistėme pergalę. Klydome neišprovokuoti ir leidome varžovams galvoti apie pergalę. Trečiojo kėlinio pradžia irgi buvo prasta.
Pabaigoje jie pataikė kelis metimus, o mes prametėme laisvi, bet tikiu, kad galėjome anksčiau susikurti geresnę situaciją. Turėjome geriau kontroliuoti situaciją, kai pirmavome dvidešimčia taškų“, – teigė G.Petrauskas.
Rungtynes arenoje stebėjo 2087 žmonės.
Specialistas taip pat pripažino, kad spragos gynyboje ir varžovų lyderio nepristabdymas kainavo labai daug.
„Leidome pagrindiniam jų žaidėjui Russellui aikštėje pasijausti puikiai, nesudarėme jam galvosūkių, ką daryti puolime. Jis galėjo daryti ką panorėjęs, veržtis ar mesti. Praleidome 107 taškus ir tai daug pasako apie gynybą. Esame aukšto tempo komanda, tiek mes, tiek jie mėgsta žaisti greitai. Detalių buvo daug, bet vienas kritinių aspektų buvo psichologinis“, – tikino strategas.
Namie liekančio „Neptūno“ savaitgalį laukia Lietuvos krepšinio lygos (LKL) mačas prieš „Gargždus“, o žygis Europos taurėje bus pratęstas išvykos maču prieš Venecijos „Umana Reyer“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!