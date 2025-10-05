„Hapoel“ neįstengė mesti iššūkio Bruklino klubui

Bruklino klubas 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22) sutriuškino Jeruzalės krepšininkus.
Nugalėtojams Terance’as Mannas įmetė 15 taškų (6/7 metimai), Noah Clowney (5/5 metimai) ir Michaelas Porteris (5 atk. kam.) surinko po 13.
Michael Porter Jr. in his NBA Preseason debut for Brooklyn:
😤 13 PTS
😤 5 REB
😤 4 AST
The Nets defeat Hapoel Jerusalem B.C. at home! pic.twitter.com/Tob5MmoU96REKLAMAREKLAMA— NBA (@NBA) October 5, 2025
Pralaimėjusiems Justinas Smithas pelnė 16 taškų (7 atk. kam.), Austinas Wiley surinko 14 (11 atk. kam.), Anthony Lambas (8 atk. kam.) ir Khadeenas Carringtonas – po 13.
Jeruzalės ekipa Europos taurės kovas pradėjo pergale prieš Hamburgo „Towers“, o lapkritį su šiuo klubu susitiks ir Klaipėdos „Neptūnas“.
