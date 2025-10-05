Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Hapoel“ neįstengė mesti iššūkio Bruklino klubui

2025-10-05 08:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 08:31

Kontrolines rungtynes sužaidė Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) besivaržanti Bruklino „Nets“ ekipa ir Europos taurės sezoną jau pradėjusi Jeruzalės „Hapoel“ komanda.

Bruklino komanda laimėjo (Scanpix nuotr.)

Kontrolines rungtynes sužaidė Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) besivaržanti Bruklino „Nets“ ekipa ir Europos taurės sezoną jau pradėjusi Jeruzalės „Hapoel“ komanda.

REKLAMA
1

Bruklino klubas 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22) sutriuškino Jeruzalės krepšininkus.

Nugalėtojams Terance’as Mannas įmetė 15 taškų (6/7 metimai), Noah Clowney (5/5 metimai) ir Michaelas Porteris (5 atk. kam.) surinko po 13.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pralaimėjusiems Justinas Smithas pelnė 16 taškų (7 atk. kam.), Austinas Wiley surinko 14 (11 atk. kam.), Anthony Lambas (8 atk. kam.) ir Khadeenas Carringtonas – po 13.

Jeruzalės ekipa Europos taurės kovas pradėjo pergale prieš Hamburgo „Towers“, o lapkritį su šiuo klubu susitiks ir Klaipėdos „Neptūnas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų