J.Valančiūnas naujame klube debiutavo pralaimėjimu

Dar iki pertraukos Minesotos krepšininkai demonstravo puikų puolimą ir susikūrė apčiuopiamą pranašumą – 72:63. Denverio klubas buvo priartėjęs (77:81), tačiau iki ketvirto kėlinio dar vieną spurtą surengė Minesotos ekipa – 96:80.
J.Valančiūnas per 13 minučių pelnė 6 taškus (3/5 dvit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 4 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė.
Jonas Valančiūnas scores his first NBA Preseason points as a member of the @nuggets 👏
MIN-DEN is LIVE on NBA League Pass! pic.twitter.com/tkzXK1L0Sq— NBA (@NBA) October 5, 2025
Nikola Jokičius pralaimėjusiems per 19 minučių įmetė 14 taškų (4/5 dvit., 6/6 baud.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir kartą suklydo.
Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo Bonesas Hylandas, kuris per 22 minutes pelnė 18 taškų (2/4 dvit., 3/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 3 kartus pažeidė taisykles.
„Nuggets“: Aaronas Gordonas (4/4 metimai) ir Nikola Jokičius po 14, Jalenas Pickettas 13 (3/4 trit.), Jamalas Murray’us 12 (5 rez. per.), Peytonas Watsonas 10.
„Timberwolves“: Bonesas Hylandas 18 (3/4 trit.), Johnny Juzangas 16 (6 atk. kam.), Jaonas Beringeris 14, Terrence’as Shannonas 11, Nazas Reidas 10.
