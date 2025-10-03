„Bulls“ aktyvavo M.Buzelio „pliusą“

Pernai 11-uoju Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) šaukimu pakviestas ir nenuvylęs puolėjas toliau žais naujoko sutarties sąlygomis – „buliai“ aktyvavo trečiojo sezono „pliusą“.
The Chicago Bulls have exercised their 2026-27 rookie scale team option for forward Matas Buzelis, a league source told @spotrac.— Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 3, 2025
This is Buzelis' third-year option. He'll be under contract for next season at $5.7M.
Ilinojaus klubas įsipareigojo 2026–2027 metų sezone lietuviui sumokėti 5,7 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
Sutartyje lieka ir ketvirtojo sezono „pliusas“, kurį „buliai“ gali aktyvuoti iki 2026-ųjų lapkričio 2-osios. Tuomet 2027–2028 metų sezone jam priklausytų 7,6 milijono JAV dolerių.
Kontraktui pasibaigus M.Buzelis galės derėtis dėl gerokai didesnių sumų. Vasaros pradžioje Franzas Wagneris pasirašė įspūdingą antrąjį kontraktą, pagal kurį per 5 metus uždirbs 224 milijonus JAV dolerių.
Debiutiniame NBA sezone 20 metų 208 cm ūgio lietuvis per 19 minučių rinko 8,6 taško (36 procentai tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio bei rezultatyvų perdavimą.
„Bulls“ (39/43) praėjusį sezoną tapo dešimta geriausia Rytų konferencijos komanda ir neįveikė įkrintamųjų.
