WTA 1000 turnyro Pekine pusfinalyje – net 3 amerikietės

Pirmą kartą gyvenime į tokio rango turnyro pusfinalį pateko čekė Linda Noskova (WTA-27). 20-metė tenisininkė 6:3, 6:4 nugalėjo britę Sonay Kartal (WTA-81). Pirmajame sete čekė išbarstė 2 geimų persvarą (3:1, 3:3), bet vėliau spurtavo 3:0. Antrajame sete jau L. Noskovai teko vytis varžovę (0:2, 1:3, 3:3). Galiausiai čekė pusiausvyrą atstatė, o dešimtajame geime „sausai“ laimėjo lemiamą S. Kartal padavimų seriją.
Kitame penktadienio ketvirtfinalio mače amerikietė Jessica Pegula (WTA-7) po permainingos 2 valandų 7 minučių kovos 6:7 (2:7), 6:2, 6:1 įveikė tautietę Emmą Navarro (WTA-17).
Pirmojo seto pradžioje J. Pegula neutralizavo net 4 „break pointus“, vėliau laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko 3:1. J. Pegula ilgai buvo priekyje (4:2, 5:3) ir atrodė, kad tuoj laimės setą, tačiau devintajame geime nerealizavo 3 „set pointų“, o dešimtajame – dar 3. E. Navarro, vos išlyginusi rezultatą, kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (6:5), tačiau J. Pegula savo padavimais vėl neužbaigė seto. Pratęsimas prasidėjo apylygiu žaidimu, kol E. Navarro surengė spurtą 4:0 ir realizavo „set pointą“.
J. Pegula antrajame sete visiškai dominavo korte – laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir nesuteikė E. Navarro „break pointų“. Trečiajame sete J. Pegula irgi startavo geriau (3:1). E. Navarro galėjo atsitiesti, tačiau penktajame geime iššvaistė tris „break pointus“, o vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir kapituliavo.
J. Pegula pusfinalyje susitiks su L. Noskova. Kitą pusfinalio porą sudarys dvi JAV atstovės – titulą ginanti Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) bei Amanda Anisimova (WTA-4).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
