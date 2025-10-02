Vladson buvo priversta trauktis iš turnyro Bratislavoje dėl porininkės traumos

Toks sprendimas buvo priimtas dėl K. Šupovos patirtos kelio traumos. Ji prieš tai atsisakė tęsti ir vienetų turnyrą.
Lietuvė su porininke pelnė 456 JAV dolerius bei po 16 WTA dvejetų reitingo taškų.
Vienetuose 18-metė L. Vladson (WTA-988, ITF jaunių-13) pirmą kartą karjeroje įveikė tokio rango (W75) turnyro kvalifikaciją, o pagrindinio etapo starte per 1 valandą 23 minutes 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš vardinį kvietimą gavusią 20-metę čekę Lucie Havličkovą (WTA-653), kuri anksčiau buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė, WTA reitinge rikiavosi 196-a, bet ją pristabdė sunki trauma, kurios gydymas užtruko 13 mėnesių. L. Vladson atiteko 4 WTA vienetų reitingo taškai ir 557 JAV doleriai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
