Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vladson buvo priversta trauktis iš turnyro Bratislavoje dėl porininkės traumos

2025-10-02 17:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 17:19

Bratislavoje (Slovakija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Laima Vladson su slovake Kali Šupova atsisakė žaisti prieš slovakes – Katariną Kužmovą ir Niną Vargovą.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

Bratislavoje (Slovakija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Laima Vladson su slovake Kali Šupova atsisakė žaisti prieš slovakes – Katariną Kužmovą ir Niną Vargovą.

REKLAMA
0

Toks sprendimas buvo priimtas dėl K. Šupovos patirtos kelio traumos. Ji prieš tai atsisakė tęsti ir vienetų turnyrą.

Lietuvė su porininke pelnė 456 JAV dolerius bei po 16 WTA dvejetų reitingo taškų.

Vienetuose 18-metė L. Vladson (WTA-988, ITF jaunių-13) pirmą kartą karjeroje įveikė tokio rango (W75) turnyro kvalifikaciją, o pagrindinio etapo starte per 1 valandą 23 minutes 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš vardinį kvietimą gavusią 20-metę čekę Lucie Havličkovą (WTA-653), kuri anksčiau buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė, WTA reitinge rikiavosi 196-a, bet ją pristabdė sunki trauma, kurios gydymas užtruko 13 mėnesių. L. Vladson atiteko 4 WTA vienetų reitingo taškai ir 557 JAV doleriai.

ITF serijos moterų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų