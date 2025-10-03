Naujoje laidoje debiutuojanti A.Žukaitė-Nalivaikienė: su „Žalgiriu“ užaugau, augu ir augsiu

Kiekvieną „Žalgirio“ kovą Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o naujos kartos televizija Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.
Prieš šio vakaro mačą žiūrovų taip pat laukia jau antroji „GoŽalgiris“ laida, kurioje išgirsime ne tik svarbiausius krepšininkų komentarus, bet ir tai, kas įprastai lieka užkulisiuose.
Laida žiūrovus palydės visą sezoną, o jos vedėja taps A. Žukaitienė-Nalivaikienė, kurios krepšinio reporterės karjera prasidėjo būtent TV3 televizijoje, 2011-ųjų Europos krepšinio čempionate.
Be to, šį Eurolygos sezoną Astos lauks ir dar vienos itin svarbios pareigos. Prieš ir po rungtynių bei ilgosios pertraukos metu, ją savo ekranuose pamatys ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos žiūrovai.
Kartu su kitų Europos šalių reporteriais, Asta sirgaliams praneš karščiausias naujienas, kalbins ryškiausias Eurolygos žvaigždes bei trenerius. „Jaučiu didelį pasididžiavimą naujomis pareigomis – pasistengsiu garbingai atstovauti Lietuvą“, – sako ji.
O štai „GoŽalgiris“ laidų metu didžiausias Astos tikslas – perduoti žiūrovams tą neįtikėtiną emociją, kuri tvyro arenoje.
„Man labai svarbu, kad žiūrovai jaustų malonumą ir išgyventų visus rungtynių sukeliamus šiurpuliukus, net jei jų ir nėra arenoje. Taip pat suteiksiu užkulisių informacijos, kurios žiūrovai nežino ar negali perskaityti straipsniuose. Daug bendrausiu su komanda, jos atstovais, pačiais žaidėjais. Tikiuosi, jog prieš kiekvienas rungtynes ši laida fanams padės sužinoti kažką naujo“, – sako naujosios laidos vedėja A. Žukaitė-Nalivaikienė.
„Žalgiris“ – neatsiejama Astos gyvenimo dalis
Kaune gimusios Astos ryšys su „Žalgiriu“ yra itin artimas – lankytis šio klubo rungtynėse ji pradėjo dar 1996 metais.
„Čia mane vesdavosi tėtis, eidavome stebėti rungtynių ir su klasės draugais. Niekada nepamiršiu ir tos legendinės finalo serijos tarp „Žalgiro“ ir „Atleto“. O Kauno sporto halė man iki šiol kelia milžinišką nostalgiją“, – atvirauja ji.
Asta pripažįsta nepraleidusi nė vienų „Žalgirio“ rungtynių nuo 1998-ųjų, kai krepšinio klubas pradėjo dalyvauti įvairiuose Europos turnyruose.
„Tai – milžiniškas rungtynių kiekis! Tačiau aš jų niekuomet nepraleidžiu. Aš su „Žalgiriu“ užaugau, augu ir augsiu. Manau, kad mano ir „Žalgirio“ istorija – kaip, turbūt, ir kiekvieno kauniečio – tęsis dar daugelį metų“, – teigia sporto žurnalistė.
Tai paaiškina, kodėl Vilniuje gyvenanti Asta net keletą sezonų nepraleisdavo nė vienų „Žalgirio“ rungtynių namuose, ir visuomet vykdavo stebėti jų gyvai į Kauną.
„Pats įspūdingiausias Eurolygos sezonas man buvo tas, kai „Žalgiris“ su Šarūnu Jasikevičiumi pateko į finalo ketvertą. Visa tai stebėjau iš arti, buvau šalia komandos. Kai tuo domiesi ir savo pomėgiui skiri daug laiko, viską imi jausti asmeniškai. Išgyveni kiekvieną emociją“, – prideda ji.
Aistra sportui išlieka ir namuose
Asta neslepia – nors į naują savo rolę laidose žvelgia su maloniu jauduliu, ji nekantrauja imtis šio iššūkio.
„Kai vasarą išgirdau, jog TV3 televizija ieško vedėjo specialiai laidai prieš Eurolygos rungtynes, neslėpsiu – kažkas manyje labai stipriai suvirpėjo. Dirbti tiesioginio eterio metu su garsiausiais krepšininkais tikrai bus iššūkis – tam reikia daug pasiruošimo, laiko ir pastangų. Tačiau jau dabar to laukiu. O kai kažkam papasakoju apie šį naują savo projektą, labai dažnas pastebėjimas būna apie tai, kad ši rolė yra man skirta. Galiu nuoširdžiai pasakyti, kad dar niekuomet jokiam projektui nebuvau taip gerai pasiruošusi, kaip esu pasiruošusi šiam“, – užtikrintai kalba Asta.
Sporto žurnalistika A. Žukaitę-Nalivaikienę lydi jau 17 metų. O pernai kartu su beveik 10 kitų Europos moterų ji kūrė ir autorinę Eurolygos tinklalaidę.
Krepšinis Astai, kaip ir daugeliui lietuvių, yra pats sportas numeris vienas. „Nepaisant to, kad esu ir kitų sporto šakų entuziastė – pavyzdžiui, teniso, futbolo bei dailiojo čiuožimo – krepšinio žiūriu daugiausiai. Seku NBA lygą, Eurolygą, Lietuvos krepšinio lygos finalus bei čempionatus“, – sako naujosios laidos vedėja.
Be to, sportas – neatsiejama ne tik Astos, bet ir jos vyro, TV3 žinių vedėjo Sauliaus Nalivaikos gyvenimo dalis: „Tai didžiausia mūsų aistra. Kartu rungtynes žiūrime, kartu keliaujame į įvairius sporto renginius, juos išgyvename, aptarinėjame. Žinoma, kad tai niekur nedingsta ir grįžus namo, nes tai nėra tik mūsų darbas, tai – mūsų gyvenimo dalis. Dalinamės tomis emocijomis kartu.“
Astos debiutas laidoje „GoŽalgiris“ – jau šį vakarą, 19.30 val. O „Žalgiris“ – „Fenerbahče“ rungtynės – nuo 19.45 val. per TV3.
Šį sezoną „Žalgirio“ kovas parodys TV3, o visas Eurolygos rungtynes stebėkite per Go3.
