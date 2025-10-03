Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Geresnio starto nesusapnuosi: po „Žalgirio“ kojomis – ir Šaro treniruojama „Fenerbahče“

2025-10-03 22:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 22:04

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pratęsė fantastišką startą Eurolygoje. Tomo Masiulio vadovaujami Lietuvos čempionai pirmosiose namų rungtynėse 84:81 nugalėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“.

Netrukus papildysime.

Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“

Rungtynių eiga.

Pirmuosius mačo taškus baudų metimais pelnė Nigelas Williamsas-Gossas, Laurynas Birutis netrukus prisidėjo dvitaškiu su pražanga – 5:2. Sužaidus vos pustrečios minutės Igną Brazdeikį pakeitė Arnas Butkevičius, N.Williamsas-Gossas dviem metimais sutvirtino persvarą, be L.Birutis nesportiškai stabdė Khemą Birchą, o Wade’as Baldwinas už tai nubaudė tritaškiu. L.Birutis savo kaltę išpirko įkraudamas N.Williamso-Gosso pakabintą kamuolį – 13:7. „Fenerbahče“ kibirkštį puolime rado Armando Bacoto taškais, žalgiriečiai atsakymų rado baudų metimais, pašokinėjęs ant lanko įkrito S.Francisco tritaškis, tolimu dūriu ketvirtį uždarė Mosesas Wrightas – 29:20. Svečių ketvirčio pabaigą apkartino Brandono Bostono trauma keliais susidūrus su komandos draugu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame kėlinyje asmeninį spurtą dviem metimais pratęsė M.Wrightas, o varžovams priartėjus dvitaškiu su pražanga pasižymėjo N.Williamsas-Gossas, nors baudos metimo ir nepataikė – 35:28. Lengvus taškus po kuriozinės situacijos pelnė Dustinas Sleva, varžovų spurtą atvėsino du Sylvaino Francisco prasiveržimai – 41:36. Kėlinio pabaiga vėl priklausė M.Wrightui, kuris įkrovė su pražanga – 43:37.

Po ilgosios pertraukos energingai startavę žalgiriečiai įgijo dviženklį pranašumą, o S.Francisco atgaivino tradiciją išprovokuoti tris baudų metimus – 49:37. Po N.Williamso-Gosso taškų „Fenerbahče“ pradėjo atsakomąjį spurtą, Taleno Hortono-Tuckerio greita ataka iššaukė minutės pertraukėlę (51:47). Mačo eigą vėl pakeitė du S.Francisco tritaškiai – 59:49. Iš toli driokstelėjo ir Ą.Tubelis, taip pat pataikęs dukart – 65:53.

S.Francisco toliau tempė į priekį žalgiriečius, bet Talenas Hortonas-Tuckeris ir Wade‘as Baldwinas ėmė tirpdyti skirtumą. Igno Brazdeikio prasti epizodai lėmė tai, kad „Fenerbahče“ toliau naikino atsilikimą ir komandas skyrė tik 5 taškai – 64:69. Svarbias baudas realizavo N.Williamsas-Gossas (71:64), bet įspūdingą mačą žaidęs W.Baldwinas intrigą kėlė iki maksimumo – 70:71.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Maitait
Maitait
2025-10-03 20:57
Kur dingo Ukrainos vėliava iš tribunu??? Tuoj pat grąžinkite
Atsakyti
jo
jo
2025-10-03 19:35
majo, vėl tie obliai komentuoja... Reikia gal mitingą surengti ir juos nušalinti nuo komentavimo, kaip prieš ale kultūros ministrą...
Atsakyti
Stomba
Stomba
2025-10-03 20:27
Sleva bus pirmas kuris važiuos namo neisipaišo į Eurolygos žaidimą per lėtas ir fiziskumo nulis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
