Geresnio starto nesusapnuosi: po „Žalgirio“ kojomis – ir Šaro treniruojama „Fenerbahče“

Rungtynių eiga.
Pirmuosius mačo taškus baudų metimais pelnė Nigelas Williamsas-Gossas, Laurynas Birutis netrukus prisidėjo dvitaškiu su pražanga – 5:2. Sužaidus vos pustrečios minutės Igną Brazdeikį pakeitė Arnas Butkevičius, N.Williamsas-Gossas dviem metimais sutvirtino persvarą, be L.Birutis nesportiškai stabdė Khemą Birchą, o Wade’as Baldwinas už tai nubaudė tritaškiu. L.Birutis savo kaltę išpirko įkraudamas N.Williamso-Gosso pakabintą kamuolį – 13:7. „Fenerbahče“ kibirkštį puolime rado Armando Bacoto taškais, žalgiriečiai atsakymų rado baudų metimais, pašokinėjęs ant lanko įkrito S.Francisco tritaškis, tolimu dūriu ketvirtį uždarė Mosesas Wrightas – 29:20. Svečių ketvirčio pabaigą apkartino Brandono Bostono trauma keliais susidūrus su komandos draugu.
Antrajame kėlinyje asmeninį spurtą dviem metimais pratęsė M.Wrightas, o varžovams priartėjus dvitaškiu su pražanga pasižymėjo N.Williamsas-Gossas, nors baudos metimo ir nepataikė – 35:28. Lengvus taškus po kuriozinės situacijos pelnė Dustinas Sleva, varžovų spurtą atvėsino du Sylvaino Francisco prasiveržimai – 41:36. Kėlinio pabaiga vėl priklausė M.Wrightui, kuris įkrovė su pražanga – 43:37.
Po ilgosios pertraukos energingai startavę žalgiriečiai įgijo dviženklį pranašumą, o S.Francisco atgaivino tradiciją išprovokuoti tris baudų metimus – 49:37. Po N.Williamso-Gosso taškų „Fenerbahče“ pradėjo atsakomąjį spurtą, Taleno Hortono-Tuckerio greita ataka iššaukė minutės pertraukėlę (51:47). Mačo eigą vėl pakeitė du S.Francisco tritaškiai – 59:49. Iš toli driokstelėjo ir Ą.Tubelis, taip pat pataikęs dukart – 65:53.
S.Francisco toliau tempė į priekį žalgiriečius, bet Talenas Hortonas-Tuckeris ir Wade‘as Baldwinas ėmė tirpdyti skirtumą. Igno Brazdeikio prasti epizodai lėmė tai, kad „Fenerbahče“ toliau naikino atsilikimą ir komandas skyrė tik 5 taškai – 64:69. Svarbias baudas realizavo N.Williamsas-Gossas (71:64), bet įspūdingą mačą žaidęs W.Baldwinas intrigą kėlė iki maksimumo – 70:71.
