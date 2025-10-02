Kosminiame NKL mūšyje – pergalingos I.Štombergo baudos čempionų tvirtovėje

Likus 2,5 minutės iki mačo pabaigos „Telšiai“ turėjo 11 taškų pranašumą (88:77), tačiau žalgiriečiai atsakė dviejų minučių spurtu 11:0 ir likus 30 sekundžių iki mačo pabaigos išlygino rezultatą (88:88).
Vėliau žalgiriečiai apsigynė, o pražangą išprovokavęs Ignas Štombergas sumetė abi baudas ir likus 6 sekundėms išvedė „Žalgirio“ dublerius į priekį (90:88). Kitoje atakoje I.Štombergas blokavo Igno Razučio metimą ir įtvirtino kauniečių pergalę.
Rungtynių herojumi tapęs 17-metis per 27,5 minutės aikštelėje sumetė 20 taškų (9/13 dvit., 2/2 baud.), sugriebė 5 kamuolius ir surinko 18 naudingumo balų.
Naudingiau už i.Štombergą rungtyniavo tik Dominykas Grunkis, kuris per 18 minučių surengė 12 taškų (1/2 dvit., 1/1 trit., 7/8 baud.), 6 rezultatyvių perdavimų ir 19 efektyvumo balų pasirodymą.
Telšiškių gretose nesulaikomai rungtyniavo Arūnas Rimkus. Kairiarankis gynėjas per 22,5 minutės į „Žalgirio-2“ krepšį suleido 24 taškus (4/7 dvit., 3/7 trit., 7/7 baud.).
Jam puikiai talkino 22-ąjį karjeros sezoną pradėjęs Martynas Gecevičius, kuris per 25,5 minutės pelnė 15 taškų (2/4 dvit., 1/9 trit., 8/8 baud.).
„Telšiai“: Arūnas Rimkus 24 (4/7 dvit., 3/7 trit., 7/7 baud.), Laurynas Kaveckis 18 (6/7 dvit., 2/4 trit.), Martynas Gecevičius 15 (1/9 trit., 8/8 baud.), Ovidijus Kaminskis (6/6 baud., 9 atk. kam.), Ignas Razutis (2/6 trit.) ir Vilius Pocius (8 atk. kam., 4 rez. perd.) po 8.
„Žalgiris-2“: Ignas Štombergas 20 (9/13 dvit., 5 atk. kam.), Majus Bulanovas 15 (3/8 trit., 6 atk. kam.), Maksimas Brnovičius 14 (4/5 dvit., 2/2 trit., 6 atk. kam.), Nedas Raupelis (4/5 dvit.) ir Dominykas Grunkis (7/8 baud., 6 rez. perd., 3 per. kam.) po 12, Kajus Mikalauskas 9 (2/12 dvit., 5 rez. perd.), Jokūbas Rudaitis 8.
