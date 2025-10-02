Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Kosminiame NKL mūšyje – pergalingos I.Štombergo baudos čempionų tvirtovėje

2025-10-02 20:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 20:11

Įspūdingame praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų ir bronzininkų mūšyje – kosminė jaunųjų Kauno „Žalgirio“ dublerių (1/0) pergalė. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai išvykoje 90:88 (25:23, 15:17, 23:26, 27:22) dramatiškai įveikė „Telšių“ krepšininkus (0/1).

I.Štombergas sužaidė puikų mačą (www.zalgiris.lt nuotr.)

Įspūdingame praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų ir bronzininkų mūšyje – kosminė jaunųjų Kauno „Žalgirio“ dublerių (1/0) pergalė. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai išvykoje 90:88 (25:23, 15:17, 23:26, 27:22) dramatiškai įveikė „Telšių“ krepšininkus (0/1).

REKLAMA
0

Likus 2,5 minutės iki mačo pabaigos „Telšiai“ turėjo 11 taškų pranašumą (88:77), tačiau žalgiriečiai atsakė dviejų minučių spurtu 11:0 ir likus 30 sekundžių iki mačo pabaigos išlygino rezultatą (88:88).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau žalgiriečiai apsigynė, o pražangą išprovokavęs Ignas Štombergas sumetė abi baudas ir likus 6 sekundėms išvedė „Žalgirio“ dublerius į priekį (90:88). Kitoje atakoje I.Štombergas blokavo Igno Razučio metimą ir įtvirtino kauniečių pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių herojumi tapęs 17-metis per 27,5 minutės aikštelėje sumetė 20 taškų (9/13 dvit., 2/2 baud.), sugriebė 5 kamuolius ir surinko 18 naudingumo balų.

REKLAMA

Naudingiau už i.Štombergą rungtyniavo tik Dominykas Grunkis, kuris per 18 minučių surengė 12 taškų (1/2 dvit., 1/1 trit., 7/8 baud.), 6 rezultatyvių perdavimų ir 19 efektyvumo balų pasirodymą.

Telšiškių gretose nesulaikomai rungtyniavo Arūnas Rimkus. Kairiarankis gynėjas per 22,5 minutės į „Žalgirio-2“ krepšį suleido 24 taškus (4/7 dvit., 3/7 trit., 7/7 baud.).

REKLAMA
REKLAMA

Jam puikiai talkino 22-ąjį karjeros sezoną pradėjęs Martynas Gecevičius, kuris per 25,5 minutės pelnė 15 taškų (2/4 dvit., 1/9 trit., 8/8 baud.).

„Telšiai“: Arūnas Rimkus 24 (4/7 dvit., 3/7 trit., 7/7 baud.), Laurynas Kaveckis 18 (6/7 dvit., 2/4 trit.), Martynas Gecevičius 15 (1/9 trit., 8/8 baud.), Ovidijus Kaminskis (6/6 baud., 9 atk. kam.), Ignas Razutis (2/6 trit.) ir Vilius Pocius (8 atk. kam., 4 rez. perd.) po 8.

„Žalgiris-2“: Ignas Štombergas 20 (9/13 dvit., 5 atk. kam.), Majus Bulanovas 15 (3/8 trit., 6 atk. kam.), Maksimas Brnovičius 14 (4/5 dvit., 2/2 trit., 6 atk. kam.), Nedas Raupelis (4/5 dvit.) ir Dominykas Grunkis (7/8 baud., 6 rez. perd., 3 per. kam.) po 12, Kajus Mikalauskas 9 (2/12 dvit., 5 rez. perd.), Jokūbas Rudaitis 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų