TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Thierry Henry kritikuoja šiuolaikinio futbolo tvarkaraščius: „Žaidėjai ir net sirgaliai kenčia nuo krūvio“

2025-10-02 19:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 19:48

Thierry Henry itin atvirai pasisakė apie šiuolaikinio futbolo varžybų tvarkaraščio absurdiškumą.

Thierry Henry | Scanpix nuotr.

Thierry Henry itin atvirai pasisakė apie šiuolaikinio futbolo varžybų tvarkaraščio absurdiškumą.

0

Per savo karjerą išskirtiniu profesionalumu garsėjęs prancūzas neslėpė – jau praėjusio amžiaus pirmojo dešimtmečio turnyruose nuovargis ir traumos buvo neišvengiama kiekvienos žvaigždės kasdienybė.

„Net tais laikais buvo problemų dėl didelio krūvio. 2002-ųjų čempionate atvykau traumuotas, 2004-aisiais – traumuotas, 2008-aisiais – traumuotas. Tu neturi galimybės tinkamai ruoštis turnyrui. Net ir kaip sirgalius jaučiuosi pavargęs, nežiūrėjau net Pasaulio klubų čempionato, turėjau akreditaciją būti finale, bet išėjau per pertrauką. Futbolo yra per daug“, – kalbėjo T. Henry per UEFA Čempionų lygos studiją.

Legendinis puolėjas pabrėžė, kad žaidėjų sveikata – prioritetas, o šiuolaikiniai tvarkaraščiai reiškia dar didesnius krūvius, dažnesnes traumas ir nuoskaudas rinktinių treneriams.

„Į turnyrus žaidėjai atvyksta fiziškai palūžę. Pats esu buvęs toje situacijoje – nori žaisti, bet nebėra kada atsikvėpti. Jei norime kokybiško futbolo ir žvaigždžių aikštėje – laikas keisti požiūrį.“

T. Henry nuomone, tik rimtas ir nuoširdus dialogas tarp šiuolaikinių žaidėjų bei FIFA ar UEFA vadovų gali išjudinti sistemą.

„Nebekvieskite mūsų, buvusių žaidėjų, į diskusijas – paklauskite Virgilo van Dijko, Mohemedo Salah ar kitų, kurie šiandien neša kalendoriaus naštą.“

