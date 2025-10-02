Thierry Henry kritikuoja šiuolaikinio futbolo tvarkaraščius: „Žaidėjai ir net sirgaliai kenčia nuo krūvio“

Per savo karjerą išskirtiniu profesionalumu garsėjęs prancūzas neslėpė – jau praėjusio amžiaus pirmojo dešimtmečio turnyruose nuovargis ir traumos buvo neišvengiama kiekvienos žvaigždės kasdienybė.
„Net tais laikais buvo problemų dėl didelio krūvio. 2002-ųjų čempionate atvykau traumuotas, 2004-aisiais – traumuotas, 2008-aisiais – traumuotas. Tu neturi galimybės tinkamai ruoštis turnyrui. Net ir kaip sirgalius jaučiuosi pavargęs, nežiūrėjau net Pasaulio klubų čempionato, turėjau akreditaciją būti finale, bet išėjau per pertrauką. Futbolo yra per daug“, – kalbėjo T. Henry per UEFA Čempionų lygos studiją.
Legendinis puolėjas pabrėžė, kad žaidėjų sveikata – prioritetas, o šiuolaikiniai tvarkaraščiai reiškia dar didesnius krūvius, dažnesnes traumas ir nuoskaudas rinktinių treneriams.
„Į turnyrus žaidėjai atvyksta fiziškai palūžę. Pats esu buvęs toje situacijoje – nori žaisti, bet nebėra kada atsikvėpti. Jei norime kokybiško futbolo ir žvaigždžių aikštėje – laikas keisti požiūrį.“
T. Henry nuomone, tik rimtas ir nuoširdus dialogas tarp šiuolaikinių žaidėjų bei FIFA ar UEFA vadovų gali išjudinti sistemą.
„Nebekvieskite mūsų, buvusių žaidėjų, į diskusijas – paklauskite Virgilo van Dijko, Mohemedo Salah ar kitų, kurie šiandien neša kalendoriaus naštą.“
