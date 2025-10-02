Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Rasmusas Hojlundas: „Žaisti su Kevinu De Bruyne – tikra privilegija“

2025-10-02 16:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 16:01

Rasmusas Hojlundas po puikaus pasirodymo Čempionų lygoje atvirai kalbėjo apie bendradarbiavimą su vienu ryškiausių šių laikų žaidėjų.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

Rasmusas Hojlundas po puikaus pasirodymo Čempionų lygoje atvirai kalbėjo apie bendradarbiavimą su vienu ryškiausių šių laikų žaidėjų.

0

Abu savo įvarčius danas pelnė po Kevino De Bruyne perdavimų. Pasak R. Hojlundo, pastarojo aikštės matymas yra neįtikėtinas.

„Ačiū jam. K. De Bruyne – tikra futbolo legenda, o kai jis turi kamuolį, žinau, kad turėdamas tokį aikštės matymą ir techniką jis visada idealiai jį man adresuos“, – sakė R. Hojlundas po rungtynių su „Sporting“.

Danų puolėjas pridūrė – jam žaisti tokiame lygyje ir su tokiu komandos draugu yra neįtikėtina patirtis.

„Man lieka tik judėti į erdvę, jis ras būdą tave surasti. Esu labai dėkingas likimui, kad galiu čia būti ir išnaudoti tokias progas.“

R. Hojlundas anksčiau ne sykį pabrėžė, kad būtent patyrusių kūrėjų centrinėje aikštės dalyje labiausiai pasigedo savo laikotarpiu Anglijoje. Atvykęs į „Napoli“ dabar jis iškart pajuto tikrą komandos pilnatvę ir drąsą.

Buvusiam „Manchester United“ puolėjui šį sezoną jau pavyko pasižymėti 3 kartus.

