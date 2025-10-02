Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė užtikrintai žengė į ITF turnyro Egipte ketvirtfinalį

2025-10-02 14:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 14:50

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 42 minutes 6:2, 6:2 pasiekė pergalę prieš kazachę Asylžan Arystanbekovą (WTA-1373).

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 42 minutes 6:2, 6:2 pasiekė pergalę prieš kazachę Asylžan Arystanbekovą (WTA-1373).

0

Varžovė šiame mače realizavo vos 1 iš 10 turėtų „break pointų“, o lietuvė – 5 iš 12. Kazachė vienintelį „break pointą“ laimėjo pirmojo seto pradžioje ir buvo išlyginusi rezultatą (2:2). A. Lukošiūtė į tai atsakė spurtu 8:0 (6:2, 4:0), kuris iš esmės nulėmė mačo baigtį.

A. Lukošiūtė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje ji žais su olande Madelief Hageman (WTA-743).

Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat jau anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys įveikti latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

