Andrė Lukošiūtė užtikrintai žengė į ITF turnyro Egipte ketvirtfinalį

Varžovė šiame mače realizavo vos 1 iš 10 turėtų „break pointų“, o lietuvė – 5 iš 12. Kazachė vienintelį „break pointą“ laimėjo pirmojo seto pradžioje ir buvo išlyginusi rezultatą (2:2). A. Lukošiūtė į tai atsakė spurtu 8:0 (6:2, 4:0), kuris iš esmės nulėmė mačo baigtį.
A. Lukošiūtė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje ji žais su olande Madelief Hageman (WTA-743).
Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat jau anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys įveikti latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
