Pekine – netikėtai pralaimėjusi Swiatek ir iš tolimesnės kovos pasitraukusi Andrejeva

Sensaciją aštuntfinalyje sukūrė britė Sonay Kartal (WTA-81). Ji 7:5, 2:6, 7:5 eliminavo 5-ąją pasaulio raketę Mirrą Andrejevą.
S. Kartal pirmajame sete atlaikė 2 „break pointus“, o savo progų laukė iki pat dvyliktojo geimo, kai „sausai“ laimėjo lemiamą rusės padavimų seriją. Antrajame sete S. Kartal anksti paleido varžovę į priekį, vėliau nerealizvao „break pointo“ ir pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.
Trečiojo seto pradžioje britė nerealizavo „break pointo“. Vėliau ilgai vyko lygi kova. Vienuoliktajame geime S. Kartal buvo sunkioje padėtyje (30:40), bet sugebėjo neutralizuoti „break pointą“. Dvyliktajame geime jau M. Andrejeva buvo įsprausta į kampą. Vieną „match pointą“ rusė atlaikė, bet antrą kartą neišsigelbėjo.
Britė apskritai pirmą kartą karjeroje nugalėjo dešimtuke reitinguotą varžovę.
Nustebino ir amerikietė Emma Navarro (WTA-17). Ji 6:4, 4:6, 6:0 įveikė lenkę Igą Swiatek (WTA-2), kuri anksčiau Pekine apskritai nebuvo pralaimėjusi nė karto.
I. Swiatek pirmojo seto pradžioje neišlaikė persvaros (2:0), pralaimėdama 4 geimus paeiliui (2:4). Vėliau ji varžovės nepavijo. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, kuriame I. Swiatek realizavo „break pointą“.
Trečiajame sete lenkė bandė gelbėtis po dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų, bet ketvirtajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“. Vėliau I. Swiatek taip ir nepavyko laimėti bent vieno geimo ir ji gavo „riestainį“, kuriuo įprastai pati „vaišina“ varžoves.
Čekė Linda Noskova (WTA-27) 6:2, 6:4 nugalėjo Anastasiją Potapovą. Pastaroji medicininės pertraukėlės paprašė prieš antrojo seto dešimtąjį geimą. Tai L. Noskovos vos neišmušė iš vėžių. Čekė suteikė varžovei net 4 „break pointus“, kol galiausiai išvargo pergalę.
Should not be allowed. https://t.co/Za7QjHrcyW— José Morgado (@josemorgado) October 1, 2025
Paskutiniame dienos mače amerikietė Jessica Pegula (WTA-7) po 2 valandų 18 minučių kovos 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 įveikė ukrainietę Martą Kostiuk (WTA-28). Ši dvikova užsitęsė iki 0.25 val. vietos laiku.
J. Pegulos ketvirtfinalyje lauks E. Navarro, o L. Noskovos – S. Kartal.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!