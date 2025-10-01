Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Manny Pacquiao derasi dėl kovos su WBA čempionu Rolly Romero

2025-10-01 21:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 21:21

Filipinų bokso legenda 46-erių metų Manny Pacquiao atskleidė, kad yra arti susitarimo dėl kovos su WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Rolly Romero

Manny Pacquiao | Scanpix nuotr.

Filipinų bokso legenda 46-erių metų Manny Pacquiao atskleidė, kad yra arti susitarimo dėl kovos su WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Rolly Romero

0

Vienintelis aštuonių svorio kategorijų pasaulio čempionas šią žinią pranešė spaudos konferencijoje Kezone (Filipinai), kur buvo paminėtos 50-osios legendinės Muhammado Ali ir Joe Frazierio kovos metinės.

„Deramės ir baigiame viską galutinai suderinti“, – paklaustas apie derybų statusą su R. Romero sakė M. Pacquiao.

Liepos mėnesį M. Pacquiao po ketverių metų pertraukos grįžo į ringą ir buvo arti to, kad nuverstų WBC pusvidutinio svorio čempioną Mario Barriosą nuo sosto. Daugelis bokso pasaulio atstovų manė, jog veteranas padarė pakankamai, kad jo ranka būtų pakelta, tačiau teisėjai susitikimą įvertino kaip lygiąsias.

Nepaisydamas tokio rezultato, M. Pacquiao iškart po kovos patvirtino, kad tęs boksininko karjerą.

Nors tiek M. Barriosas, tiek M. Pacquiao ringe sutiko dėl revanšo, ilgametis M. Pacquiao patarėjas Seanas Gibbonsas tvirtino, kad kova su R. Romero būtų kur kas patrauklesnė.

„Nematome priežasties vėl kovoti su M. Barriosu. Yra R. Romero, yra Gervonta Davisas. Kam vėl tai kartoti? – portalui „BoxingScene“ sakė S. Gibbonsas. – M. Barriosas nepritraukia jokio dėmesio ir nieko neatneša į ringą, tik diržą. Kova su R. Romero būtų neįtikėtinai smagi ir puiki reklama.“

Paklaustas apie šią galimybę, R. Romero neslėpė entuziazmo.

„Įtraukti į savo pasiekimus bokso šlovės muziejaus narį – kas to nenorėtų? – apie galimą susitikimą su M. Pacquiao portalui „BoxingScene“ sakė R. Romero. – Tai lengviausias kelias į Šlovės muziejų, ar ne?“

M. Pacquiao norėtų sugrįžti į ringą sausio ar vasario mėnesį.

Pergalė prieš spalį 30-ąjį gimtadienį švęsiantį R. Romero leistų M. Pacquiao tapti antru pagal amžių bokso pasaulio čempionu istorijoje.

Vis dėlto nugalėti R. Romero, esant dabartinei jo formai, nebūtų lengva užduotis. Las Vegaso kovotojas po praėjusių metų pralaimėjimo prieš Isaacą Cruzą atsitiesė ir gegužę iškovojo įspūdingiausią karjeros pergalę, kai įveikė Ryaną Garcią ir tapo WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempionu.

