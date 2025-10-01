Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rokas Čepauskas – atvirojo Lenkijos imtynių čempionato nugalėtojas

2025-10-01 21:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 21:22

Petrakave vykusiame atvirajame Lenkijos graikų-romėnų imtynių U23 čempionate Rokas Čepauskas įveikė keturis varžovus ir iškovojo aukso medalį.

Rokas Čepauskas | imtynes.lt nuotr.

Petrakave vykusiame atvirajame Lenkijos graikų-romėnų imtynių U23 čempionate Rokas Čepauskas įveikė keturis varžovus ir iškovojo aukso medalį.

0

21-erių vilnietis svoryje iki 72 kilogramų įveikė vokietį, estą ir du Lenkijos atletus.

Imtyje dėl titulo Europos jaunio čempionas Rokas Čepauskas rezultatu 3:1 pranoko dvejais metais vyresnį nuolatinį Europos ir pasaulio U23 čempionatų dalyvį, Europos jaunių žaidynių prizininką Piotrą Stolarczyką iš Lenkijos.

Svoryje kovojo 19 atletų.

Adomas Grigaliūnas (67 kg; 12 dalyvių) tik finale nusileido danui Williamui Reenbergui. Prieš lemiamą dvikovą joniškietis nugalėjo du lenkus ir Europos U23 čempionato prizininką Shoną Nedorginą iš Izraelio.

Tarptautiniame turnyre Lenkijoje grūmėsi 84 klasikai iš Vokietijos, Danijos, Izraelio, Estijos, Ukrainos, Gruzijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Rezultatai:

Rokas Čepauskas (72 kg) – 1 vieta

Finalas Piotr Stolarczyk (POL) – Rokas Čepauskas 1:3

4 ratas Kristian Flink (GER) – Rokas Čepauskas 0:7

2 ratas Artur Jeremejev (EST) – Rokas Čepauskas 1:4

1 ratas Rokas Čepauskas – Jakub Bujakiewicz (POL) 9:0

Adomas Grigaliūnas (67 kg) – 2 vieta

Finalas Adomas Grigaliūnas – William Reenberg (DEN) 1:4

3 ratas Shon Nedorgin (ISR) – Adomas Grigaliūnas 1:5

2 ratas Adomas Grigaliūnas – Jakub Suchecki (POL) 11:8

1 ratas Volodymyr Sosnovskyi (POL) – Adomas Grigaliūnas 0:8

