  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dominykas Dirkstys paaiškino sprendimą iš karto atakuoti Naglį Kanišauską: pateikė ir UFC čempiono pavyzdį

2025-10-01 11:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 11:56

Praėjusį savaitgalį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis kovos menų turnyras, o vienoje iš kovų favoritu daugelio nelaikytas Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) greičiau nei per minutę techniniu nokautu nugalėjo įprastai pagal MMA taisykles kovojantį, tačiau šį kartą į kikbokso kovą atėjusį Naglį Kanišauską (1-1 UTMA).

Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas | BNS ir „instagram“ nuotr.

1

Kova prasidėjo be jokios žvalgybos – N. Kanišauskas tiesė ranką sumušti pirštinėmis prieš kovą, tačiau D. Dirkstys iš karto puolė varžovą. Netrukus kovotojai susikibo ir kova buvo perkelta į ringo vidurį. D. Dirkstys nieko nelaukdamas vėl puolė N. Kanišauską, atliko labai tikslius ir stiprius smūgius, o N. Kanišauskas pradėjo „plaukti“ ir kova buvo nutraukta.

Daug dėmesio po kovos sulaukė būtent tas momentas, kai N. Kanišauskas tiesė pirštinę sumušti su D. Dirksčiu, tačiau pastarasis iš karto puolė į ataką.

Kaip trečiadienį paaiškino pats D. Dirkstys, jis pirštinėmis sumušė dar tada, kai teisėjas priminė taisykles bei pateikė savo versiją, kodėl N. Kanišauskas norėjo tai padaryti ir kovai prasidėjus.

„Pirštines sumušėme prieš teisėjui ištariant „Fight“. Kaip sakiau – iškart atakuosiu aštriai, be gailesčio, todėl neatidaryk barzdos.

Per pirštinių sulietimą kovotojai paprastai pasimatuoja atstumą, kad suprastų, iš kur gali juos pasiekti – aš nuo pat pradžių nenuspėjamas“, – aiškino D. Dirkstys.

D. Dirkstys taip pat pridėjo, kad net ir tai, jog puolė iš karto, nenulėmė tokios kovos baigties: „Ir net nepataikiau galima sakyti.“

D. Dirkstys taip pat pasidalino vaizdo įrašu iš UFC kovos, kur vidutinio svorio kategorijos čempionas Chamzatas Čimajevas prie teisėjo taip pat sumušė pirštinėmis su Kevinu Hollandu, o teisėjui leidus kovoti, jis puolė į kojas savo varžovui, nors šis buvo pasiruošęs dar kartą sumušti pirštinėmis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

