TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Antony atskleidė sunkiausią karjeros etapą „Manchester United“: jautėsi ignoruojamas ir izoliacijoje

2025-10-01 11:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 11:10

Antony atvirai papasakojo apie sunkiausią savo karjeros laikotarpį „Manchester United“ klube, kur, jo teigimu, jautėsi nepagarba jo atžvilgiu iš komandos atstovų.

Antony | Scanpix nuotr.

Antony atvirai papasakojo apie sunkiausią savo karjeros laikotarpį „Manchester United“ klube, kur, jo teigimu, jautėsi nepagarba jo atžvilgiu iš komandos atstovų.

0

Pasak brazilo sunkiausia situacija buvo tuomet, kai jis atsidūrė už pagrindinės ekipos ribų.

„Tai buvo labai sunkūs mėnesiai Anglijoje – daugiau nei 40 dienų praleidau viešbutyje, treniravausi atskirai. Jaučiausi ignoruojamas. Bet nenoriu kelti konfliktų – toks gyvenimas. Esu labai dėkingas klubui: buvo blogų laikų, bet buvo ir gerų, kai kartu iškovojome du trofėjus“, – sakė brazilas, šią vasarą galutinai palikęs Mančesterio ekipą ir pasirašęs sutartį su „Betis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brazilas pabrėžė – laikinoji izoliacija, treniravimasis su parduoti norimais žaidėjais, paliko gilų įspūdį karjeroje.

„Aš niekuo nenusikaltau, tiesiog lauki perėjimo, o tave stumia į šalį. Niekam nerekomenduoju tokios patirties. Tačiau nenoriu pulti klubo ar kurti bereikalingo triukšmo.“ Galiausiai Antony iškeliavo ten, kur jautėsi laimingiausias – į „Betis“, nors turėjo pasiūlymų ir iš „Bayern“.

„Visada renkuosi laimę – kai esi laimingas, viskas sekasi. Pinigai svarbūs, bet laimė – dar svarbiau“, – teigė jis.

„Manchester United“ klube Antony praleido nuo 2022 m. iki šios vasaros.

