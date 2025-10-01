Manuelis Neueris pasiekė rekordą: tapo daugiausiai pergalių iškovojusi vartininku Čempionų lygos istorijoje

M. Neueris rungtynėse su „Pafos“ iškovojo savo 101 pergalę prestižiškiausiose Europos varžybose. Jis jau sezono pradžioje tapo vos penktuoju futbolininku, perkopusiu 100 pergalių Čempionų lygoje. Įdomu, kad iš 101 pergalės net 58 buvo pasiektos nepraleidus nė vieno įvarčio.
Pagal šį rodiklį anksčiau nepralenkiamu buvo I. Cassilassas. Buvusiam „Real“ ir „Porto“ vartininkui ilgai priklausė šis rekordas, kurį vokietis galės pagerinti jau kito turo rungtynėse.
Čempionų lygoje M. Neueris debiutavo dar 2007 m. ir iš viso sužaidė 152 rungtynes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!