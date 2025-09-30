Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Saliba sudarė naują sutartį su „Arsenal“

2025-09-30 15:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 15:05

Londono „Arsenal“ antradienį oficialiai pranešė, jog Williamas Saliba pasirašė su klubu naują, ilgalaikį kontraktą.

Williamas Saliba | Scanpix nuotr.

0

„Didžiuojuosi savimi, nes pirmą kartą pasirašiau su klubu sutartį 2019 m., o dabar vis dar esu čia tam, kad ją pratęsčiau. Jaučiuosi labai laimingas. Jaučiuosi tarsi namuose. Turime gerą komandą, sudėtį, trenerių štabą. Man treneris puikiai tinka, tad tai man yra geriausia vieta. Mėgaujuosi kiekviena diena, kai turiu galimybę apsivilkti šiuos marškinėlius. Stengiuosi atiduoti viską, o dabar šiam klubui ir fanams atiduosiu dar daugiau.

Treneris yra vienas geriausių pasaulyje. Jis ir jo štabas man labai padėjo. Man dabar 24-eri ir manau, kad vis dar nepasiekiau savo piko. Turiu daug ką patobulinti, daug ką duoti šiai komandai. Žinau, kad treneris ir štabas padės man tapti geriausiu arba vienu geriausių gynėjų pasaulyje bei laimėti trofėjus“, – kalbėjo W. Saliba.

Pasak ESPN šaltinių, prancūzo pasirašytas naujas kontraktas galios iki 2030-ųjų metų. Iki tol sklido gandai apie galimą W. Salibos persikėlimą rungtyniauti į Madrido „Real“.

