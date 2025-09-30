Kalendorius
Rugsėjo 30 d.
„Panevėžio“ veterano pergalingos emocijos: „Galbūt tai paskatins sirgalius gausiau mus palaikyti“

2025-09-30 14:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 14:03

„Panevėžio“ klubas sekmadienį iškovojo FPRO LFF taurę, kai turnyro finale 1:0 nugalėjo Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus.

Vytautas Černiauskas | lff.lt nuotr.

„Panevėžio“ klubas sekmadienį iškovojo FPRO LFF taurę, kai turnyro finale 1:0 nugalėjo Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus.

1

Tai buvo antrasis trofėjus komandoje ir jos veteranui Vytautui Černiauskui, kuris prie 2023-aisiais iškovoto Lietuvos čempionų titulo dabar pridėjo ir taurę.

„Emocijos tikrai pačios geriausios. Visą sezoną laukėme ir tikrai tikėjomės titulo. Taurės visose rungtynėse mus tikrai sekėsi ir šiandien taip pat pasisekė.

Norėjome laimėti, kad kitais metais turėtume šansą dalyvauti Europos turnyre“, – po rungtynių kalbėjo 36-erių vartų sargas.

Jis išskyrė ir tą faktorių, kad taurės varžyboms komanda skyrė itin didelį akcentą nuo pat turnyro pradžios.

„Komanda šioms varžyboms buvo labai rimtai nusiteikusi ir pasiruošusi. Visi kaip vienas kumštis kovojome dėl kiekvieno kamuolio ir atidavėme daug jėgų. Tai ir lėmė galutinį rezultatą, kuris yra teigiamas mūsų komandai“, – dėstė vartininkas.

Negailėjo jis gerų žodžių ir pergalingą įvartį pelniusiam komandos draugui Ariagneriui Smithui.

„Įvartis labai gražus, tokių įvarčių retai kada pamatai, ypač tokios svarbos rungtynėse. Labai džiaugiuosi, kad finalinėse varžybose Ariagneriui pavyko tokio lygio įvartį pasiekti“, – su šypsena kalbėjo panevėžietis.

Ekipos atstovas taip pat vylėsi, kad toks iškovotas titulas gali paskatinti sirgalius dar gausiau palaikyti komandą stadione.

„Tokiam jaunam klubui kaip „Panevėžys“ yra svarbu iškovoti titulą, kad papildytų savo istoriją. Gal dabar atsiras naujų sirgalių komandos ir ateis daugiau žiūrovų mūsų palaikyti namų varžybose?

Manau, kad jaunai komandai tai yra labai svarbu“, – neslėpė žaidėjas.

