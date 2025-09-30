Jansonas debiutavo Portugalijoje, Gineitis vėl nepakilo nuo suolo

Gvidas Gineitis ir toliau buvo paliktas ant „Torino“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose 1:2 nusileido „Parma“ klubui.
Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas praleido du įvarčius, o jo ginamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas miesto derbyje sužaidė lygiosiomis 2:2 su Klužo CFR klubu. E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė vieną varžovų smūgį, o įvarčius praleido 9 ir 58 minutėmis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!