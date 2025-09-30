Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Jansonas debiutavo Portugalijoje, Gineitis vėl nepakilo nuo suolo

2025-09-30 07:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 07:06

Portugalijos pirmenybėse pirmadienį debiutavo puolėjas Romualdas Jansonas. Lietuvis pirmą kartą buvo registruotas „Arouca“ klubo rungtynėms ir į aikštę žengė 79 minutę. Tiesa, jo ekipa namuose 0:4 neprilygo „Porto“ klubui.

Romualdas Jansonas | Klubo nuotr.

Portugalijos pirmenybėse pirmadienį debiutavo puolėjas Romualdas Jansonas. Lietuvis pirmą kartą buvo registruotas „Arouca“ klubo rungtynėms ir į aikštę žengė 79 minutę. Tiesa, jo ekipa namuose 0:4 neprilygo „Porto“ klubui.

REKLAMA
0

Gvidas Gineitis ir toliau buvo paliktas ant „Torino“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose 1:2 nusileido „Parma“ klubui.

Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas praleido du įvarčius, o jo ginamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas miesto derbyje sužaidė lygiosiomis 2:2 su Klužo CFR klubu. E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė vieną varžovų smūgį, o įvarčius praleido 9 ir 58 minutėmis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis savo šanso nesulaukė ir Italijos taurės turnyre, Bartkus Bahreine išlaikė sausus vartus
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis liko ant suolo Italijoje, Jonušaitė pasižymėjo Belgijoje
Artemijus Tutyškinas | Klubo nuotr.
Artemijus Tutyškinas išplėšė savo klubui tašką, Tomas Kalinauskas pasižymėjo Švedijoje
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Slovakijoje – Gytis Paulauskas pelnė įvartį, Rumunijoje – į vartus sėkmingai sugrįžo Edvinas Gertmonas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų