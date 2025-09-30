Futsal A lygos startas: pirmoji radviliškiečių staigmena

Čempionas „Kauno Žalgiris“ pirmąjį turą praleido, dvejos rungtynės „Vikingų“ ir „Akmenės krašto“ buvo laimėtos įtikinamai, „Radviliškis“ ir „Gargždų pramogos“ dėl trijų taškų turėjo įdėti gerokai daugiau pastangų.
„Akmenės kraštas“ – „Vilnius futsal“ 7:1
Prieš dvi savaites pirmą medalį klubo istorijoje futsal supertaurės turnyre iškovojęs „Akmenės kraštas“ naująjį sezoną pradėjo įtikinama pergale prieš ne stipriausios sudėties „Vilnius futsal“ klubą.
Nuo pirmų dvikovos akimirkų iniciatyvą į savo perėmę Oleksandro Danylenko auklėtiniai įvarčio laukė keturias minutes. Tuomet lengvai atsikratęs varžovų globos Klausas Andersonas Ferreira pasiuntė kamuolį į apatinį tolimąjį vartų kampą bei savo komandai sukūrė persvarą. Dar neįpusėjus kėliniui, tas pats K. Andersonas Ferreira, sužaidęs gražią kombinaciją su Levy Neto, padvigubino skirtumą.
Iki pertraukos svečiai iš sostinės neturėjo jokių priešnuodžių prieš šeimininkų komandą, kuri tryliktąją minutę jau turėjo keturių įvarčių persvarą.
Sužaidus minutę antrajame kėlinyje, po įžaisto kamuolio iš už šoninės linijos, vilniečiai pelnė garbės įvartį. baudos aikštelėje atsidūręs Jurgis Stankevičius vienu lietimu atidarė „Vilnius futsal“ sezoną.
Vėliau atėjo L. Neto laikas. Po pertraukos jis sukūrė hetriką, du įvarčius pelnydamas atsidūręs varžovų baudos aikštelėje, vieną – už jos.
Vilkaviškio „Bruklinas“ – „Radviliškis“ 3:4
Vos tik nuaidėjus finaliniam švilpukui Naujojoje Akmenėje, savo pasirodymą Vilkaviškyje pradėjo „Bruklinas“ ir „Radviliškis“. Nepaisant skirtingų komandų tikslų sezone, pergalę iškovojo radviliškiečiai, užfiksavę pirmą sezono staigmeną.
Pirmojo įvarčio komandoms teko laukti daugiau nei 15 minučių. Tuomet iš už šoninės linijos kamuolį įžaidus kamuolį, Nerijus Volkovas prie tolimojo virpsto surado Mantą Martyšovą, kuris vienu lietimu nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
Iki šio įvarčio neblogą progą pirmajame kėlinyje turėjo pats N. Volkovas, o besibaigiant kėliniui savo laimę tolimu smūgiu pabandė Kristupas Petravičius.
Prasidėjus antrajam kėliniui, aikštės šeimininkai surengė puikią ataką, kurios smaigalyje atsidūręs Gustas Zenkovas išlygino rezultatą. Buvęs „Kauno Žalgirio“ futbolininkas, būdamas prie tolimojo virpsto, sulaukė idealaus perdavimo, kuris priklausė Levi Da Silvai.
Toks šaltas dušas svečių iš Radviliškio neišgąsdino, anaiptol. Jie per minutę sukūrė dvi itin pavojingas progas, iš kurių antroji virto Agniaus Juozapaičio smūgiu. Po kampinio Justas Gulbinas atliko stiprų smūgį, o vartininkui jį atrėmus, pirmasis prie kamuolio suskubo minėtas A. Juozapaitis.
Tuo „Bruklino“ nelaimės nesibaigė. Tas pats A. Juozapaitis, atsikratęs varžovų globos, pelnė ir trečią įvartį, o po idealaus M. Martyšovo perdavimo – ir ketvirtąjį.
Vilkaviškiečiams reikėjo sprendimų ir pirmasis sprendimas – vartininką pakeisti penktu aikštės žaidėju. Tam „Radviliškis“ nebuvo pasiruošęs ir skirtumas čia pat sumažėjo iki 2:4.
Priešpaskutinę rungtynių minutę skrajojantis vartininkas Jardielis Vieira stipriu smūgiu dar labiau sumažino deficitą, tačiau tai buvo viskas, ką tą šeštadienio vakarą varžovams galėjo pasiūlyti „Bruklinas“.
Įprastai sunkiai sezoną pradedantis „Radviliškis“ šiuos futbolo metus pradėjo iškovodamas tris taškus. Įdomu, kas po tokio starto komandos lauks toliau. „Bruklinas“, savo ruožtu, įskaitant LFF Supertaurės turnyrą, patyrė jau trečią nesėkmę oficialiose varžybose per tris bandymus.
„Gargždų pramogos“ – Mažeikių VIP 2:1
Dviejų atsinaujinusių komandų susitime pagrindinį žodį tarė Deividas Reimaris. Iš rinktinės stovyklos į Gargždus sugrįžęs puolėjas individualiais veiksmais išsilaisvino iš jį globojusio Daliaus Keršio globos ir puikiu smūgiu į tolimąjį viršutinį vartų kampą atidarė rungtynių sąskaitą.
Iki pertraukos VIP ne kartą galėjo rezultatą išlyginti, tačiau fantastiškas Žymanto Butkaus žaidimas to padaryti neleido.
Įsibėgėjus antrajam kėlinui, puikus namų darbas įžaidžiant kampinį, Mažeikių futbolininkams leido išlyginti rezultatą. Kai kamuolys pasiekė Aivarą Bagočių, vartai, iš esmės, buvo tušti, tad po jo smūgio rezultatas tapo 1:1.
Per likusį laiką viskas galėjo pakrypti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Pasisekė gargždiškiams, kurių ataką pradėjo Karolis Urbaitis. Į kairę atakoje jungėsi Donatas Surblys, į dešinę – D. Reimaris. K. Urbaitis pasirinko pastarąjį ir nesuklydo. Po šio įvarčio VIP trėjo tik dvi minutes išgelbėti rungtynes, tačiau neišgelbėjo.
Jonavos „Vikingai“ – „Kėdainiai United“ 7:0
Praėjusio sezono autsaideriai tapo vienintele komanda pirmajame ture, neįmušusia nei vieno įvarčio. „Vikingai“, savo ruožtu, nuo pat susitikimo pradžios įvarčius mušė vieną po kito.
Sužaidus vos minutę, po kontratakos Gytis Vasylius surado į baudos aikštelę įkirtusį Claytoną Alvesą, kuris dviem bandymais sugebėjo pasiųsti kamuolį į vartų tinklą.
Iki pertraukos savo žodį dar tarė Bermundezas Sepulveda, o Martynas Juknevičius įsimušė įvartį į savuosius vartus. Įvarčių galėjo ir dar gerokai daugiau, tačiau įspūdingais veiksmais komandą gelbėjo „Kėdainiai United“ vartininkas Egdijius Žagaras.
Antrajame kėlinyje „Vikingai“ išlaikė tokią pačią žaidimo spartą, o pirmasis įvartis po pertraukos krito sužaidus vos 39 sekundes, antrasis – dar po minutės. Abiem atvejais, būdamas baudos aikštelėje, pasižymėjo Paulo Barbosa.
Likusi rungtynių dalis galėjo būti numerio atlikimas, tačiau taip nebuvo. „Vikingai“ ieškojo dar daugiau įvarčių ir didesnės persvaros pirmajame ture. Pavyko pasižymėti dar du kartus ir tai leido komandai pakilti į pirmąją turnyro lentelės poziciją.
