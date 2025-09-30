Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Žalgiris

Eurolygos startą pasitinkantis E.Ulanovas: ne mes vieni tokie gražūs šiemet

2025-09-30 13:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 13:45

Antradienį Kauno „Žalgirio“ krepšininkai išskrenda į Monaką, kur jau trečiadienį žais pirmąsias Eurolygos sezono rungtynes su vietos „AS Monaco“ klubu. Komandos iškart laukia dvigubas iššūkis – dvi dienos po rungtynių Monake, penktadienį, namuose bus priimta Stambulo „Fenerbahče“ ekipa.

E.Ulanovas pasitinka naująjį sezoną (BNS nuotr.)



Prieš laukiantį startą EurolygojeŽalgiris Insider“ tinklalaidėje apsilankė žalgiriečių kapitonas Edgaras Ulanovas, kuris apie sezoną mintimis dalijosi su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku ir „Žalgirio“ komandos skautu Eriku Kirvelaičiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prasideda maratonas. Ateina tas momentas, kai bus mažai laiko galvoti – tiesiog rungtynės po rungtynių. Visiems sąlygos vienodos. Kažkiek to laiko gal ir norėtųsi daugiau, žinant, kaip vėlai visi susirinkome, kas žaidė rinktinėse. Turėjome trejas rungtynes, iškovojome visas pergales. Aišku, vertinti yra sudėtinga, kokio esame tikslaus pajėgumo. Puiki proga tą pamatyti – per dvigubą Eurolygos savaitę“, – tikino „Žalgirio“ kapitonas.

Šią vasarą „Žalgirio“ vairas buvo patikėtas vyriausiajam treneriui Tomui Masiuliui. E.Ulanovui darbas su šiuo treneriu nėra naujiena – puolėjas žaidė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamame „Žalgiryje“, kurio trenerių štabe jau darbavosi ir T.Masiulis.

Lygindamas Š.Jasikevičiaus ir T.Masiulio žaidimo schemas, E.Ulanovas mato daug panašumų, tačiau išskyrė ir skirtumus.

„Taip, yra panašumų. Net ir treniruotėse matosi, sakykime, analizėse, atrodo, kad lyg ir neseniai esu buvęs toje sistemoje. Aišku, krepšinis keičiasi, todėl yra ir man nematytų detalių, smulkmenų. Tas visas konceptas – komandinio krepšinio žaidimas, ieškojimas pranašumo situacijų, žaidimas iki kuo geresnės situacijos, aiškios taisyklės gynyboje, atsakomybės gynyboje. Panašumų yra, bet su kiekvienais metais ta sistema tobulėja. Čia irgi ji keičiasi“, – aiškino krepšininkas.

Žvelgdamas į netrukus prasidėsiantį Eurolygos sezoną, kuriame šiemet varžysis jau net 20 komandų, E.Ulanovas įvertino ir komandos tikslus.

„Prieš sezoną paklauskite bet kurios komandos – tikslas yra patekti į įkrintamąsias ar atkrintamąsias. Nėra kitaip galvojančių komandų. Šiemet dar kai turime tokią komandą. Jau nekalbu, kad ir kitoks komandos nestovėjo vietoje – stipriai pakėlė biudžetus, pasistiprino. Ne mes vieni tokie gražūs šiemet“, – aiškino žalgirietis.

Visą pokalbį su krepšininku, kuriame E.Ulanovas atsakė ir į Insiderių klausimus, galima pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje. Pirmoje pokalbio dalyje R.Kazlauskas ir E.Kirvelaitis dar aptarė ir visas sezoną netrukus pradėsiančias Eurolygos komandas.

