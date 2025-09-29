Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Nickas Woltemade‘as apie varžovo smūgį alkūne į veidą: „Nesu tokio tipo žaidėjas, kad po kontakto krisčiau“

2025-09-29 10:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 10:17

Nickas Woltemade`as atvirai pasakojo apie ginčytiną epizodą su Gabrieliu Magalhaesu rungtynėse prieš „Arsenal“.

Nickas Woltemade`as | Scanpix nuotr.

Nickas Woltemade`as atvirai pasakojo apie ginčytiną epizodą su Gabrieliu Magalhaesu rungtynėse prieš „Arsenal“.

REKLAMA
0

„Newcastle“ puolėjas po savo pelnyto įvarčio kurį laiką diskutavo su arbitru be atsisakė paspausti varžovui ranką.

„Po įvarčio buvo situacija, kai pajutau Gabrielio alkūnę savo veide. Aš tiesiog pasakiau teisėjui, kad kažką pajutau, bet nesu tas žaidėjas, kuris dėl to griūtų. Kartais galbūt reikia taip elgtis, bet tai – ne mano futbolas“, – neslėpė N. Woltemade`as po rungtynių tiesioginiam „Sky Sports“ eteriui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Woltemade`as pabrėžė, kad jo filosofija – sąžininga dvikova be dramos.

„Man patinka situacijos, kuriose vyksta tikras mūšis. Visgi, alkūnės neturėtų būti stumiamos tau į veidą.“

Po incidento Gabrielis bandė atsiprašyti, bet N. Woltemade`as liko ištikimas savo principams. Jo teigimu, atsiprašymas už prieš kelias sekundes atliktą tyčinį veiksmą nėra nuoširdus.

Dvikova tarp „Newcastle“ ir „Arsenal“ baigėsi svečių iš Londono dramatiška pergale 2:1.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų