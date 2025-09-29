Nickas Woltemade‘as apie varžovo smūgį alkūne į veidą: „Nesu tokio tipo žaidėjas, kad po kontakto krisčiau“

„Newcastle“ puolėjas po savo pelnyto įvarčio kurį laiką diskutavo su arbitru be atsisakė paspausti varžovui ranką.
„Po įvarčio buvo situacija, kai pajutau Gabrielio alkūnę savo veide. Aš tiesiog pasakiau teisėjui, kad kažką pajutau, bet nesu tas žaidėjas, kuris dėl to griūtų. Kartais galbūt reikia taip elgtis, bet tai – ne mano futbolas“, – neslėpė N. Woltemade`as po rungtynių tiesioginiam „Sky Sports“ eteriui.
N. Woltemade`as pabrėžė, kad jo filosofija – sąžininga dvikova be dramos.
„Man patinka situacijos, kuriose vyksta tikras mūšis. Visgi, alkūnės neturėtų būti stumiamos tau į veidą.“
Po incidento Gabrielis bandė atsiprašyti, bet N. Woltemade`as liko ištikimas savo principams. Jo teigimu, atsiprašymas už prieš kelias sekundes atliktą tyčinį veiksmą nėra nuoširdus.
Dvikova tarp „Newcastle“ ir „Arsenal“ baigėsi svečių iš Londono dramatiška pergale 2:1.
