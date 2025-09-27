„Man Utd“ pralaimėjo prieš „Brentford“, Fernandesas nerealizavo 11 m baudinio

Igoris Thiago rungtynių pradžioje sulaukęs puikaus vartininko Jordano Hendersono perdavimo galingu smūgiu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Brentford“ į priekį 1:0. Netrukus pastarasis antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. Benjaminas Šeško trečiuoju bandymu pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Bruno Fernandesui antrajame kėlinyje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio ir rezultatas išliko nepakitęs. Tai buvo jau antras kartas šiame sezone, kai portugalui nepavyko pasižymėti nuo vienuolikos metrų atžymos. Mathias Jensenas rungtynių pabaigoje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino šeimininkų pergalę 3:1.
I.Thiago tapo vos antruoju žaidėju, pelniusiu dublį per pirmąsias 20 žaidimo minučių „Premier“ lygos rungtynėse prieš „Man Utd“. Iki šiol tai buvo pavykę padaryti tik Alexis Sanchezui atstovaujant „Arsenal“ 2015 m. spalio mėn. (prireikė 19 minučių).
Caoimhinas Kelleheris atrėmė 4 iš 7 varžovų atliktų vienuolikos metrų baudinių atstovaudamas „Liverpool“ ir „Brentford“ (57 proc.)
