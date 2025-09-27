„West Ham United“ atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Grahamu Potteriu

„West Ham United“ gali patvirtinti, kad vyriausiasis treneris Grahamas Potteris paliko klubą. Vadovybė norėtų padėkoti Grahamui ir jo trenerių štabui už sunkų darbą praleisto laiko „West Ham Utd“ klube metu ir palinkėti jiems visokeriopos sėkmės ateityje.
Šiuo metu vyksta pamainos pasamdymo procesas. Klubas šiuo metu daugiau nekomentuos šios situacijos“, – teigiama komandos pranešime.
„West Ham Utd“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs vos 3 taškus ir rikiuojasi priešpaskutinėje, devynioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
Pasak ESPN šaltinių, „West Ham Utd“ komandos vairą artimiausiu metu turėtų perimti Nuno Espirito Santo, kurį neseniai atleido „Nottingham Forest“.
West Ham United can confirm that Head Coach Graham Potter has left the Club.— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025
Full statement below.
