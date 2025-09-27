Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„West Ham United“ atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Grahamu Potteriu

2025-09-27 14:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 14:37

Londono „West Ham United" šeštadienį oficialiai pranešė, jog iš vyriausiojo trenerio pareigų atleido Grahamą Potterį.

Grahamas Potteris | Scanpix nuotr.

Londono „West Ham United“ šeštadienį oficialiai pranešė, jog iš vyriausiojo trenerio pareigų atleido Grahamą Potterį.

0

„West Ham United“ gali patvirtinti, kad vyriausiasis treneris Grahamas Potteris paliko klubą. Vadovybė norėtų padėkoti Grahamui ir jo trenerių štabui už sunkų darbą praleisto laiko „West Ham Utd“ klube metu ir palinkėti jiems visokeriopos sėkmės ateityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu vyksta pamainos pasamdymo procesas. Klubas šiuo metu daugiau nekomentuos šios situacijos“, – teigiama komandos pranešime.

„West Ham Utd“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs vos 3 taškus ir rikiuojasi priešpaskutinėje, devynioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

Pasak ESPN šaltinių, „West Ham Utd“ komandos vairą artimiausiu metu turėtų perimti Nuno Espirito Santo, kurį neseniai atleido „Nottingham Forest“.

