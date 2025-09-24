Chiesa apie nepatekimą į Čempionų lygos sudėtį: „Gerbiu trenerio sprendimą, sieksiu įrodyti savo vertę“

„Aš tiesiog pasakiau treneriui: „Gerai – jokių problemų. Toliau dirbsiu sunkiai ir stengsiuosi išnaudoti šansus „Premier“ lygoje ar „Carabao“ taurėje.“ Esu profesionalas, žaidžiu už „Liverpool“, o būti čia – nuostabu. Jeigu bijočiau konkurencijos, būčiau pasirinkęs kitą klubą. Bet man reikia konkurencijos“, – sakė F. Chiesa po pergalingų rungtynių „Carabao“ taurėje, kur buvo išrinktas geriausiu dvikovos žaidėju.
Italas neslėpė, kad atsidūręs už paraiškos ribų buvo kiek nusivylęs.
„Žinoma, gaila. Kiekvienas žaidėjas svajoja žaisti Čempionų lygoje. Bet suprantu trenerio sprendimą, tuo labiau, kad sudėtis kaip niekada konkurencinga.“
F. Chiesa šį sezoną aikštėje jau spėjo sukaupti daugiau minučių nei per visus praėjusius metus, įmušė svarbų įvartį rungtynėse su „Bournemouth“ bei per „Carabao“ taurės dvikovą net du kartus asistavo komandos draugams.
