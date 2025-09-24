Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Chiesa apie nepatekimą į Čempionų lygos sudėtį: „Gerbiu trenerio sprendimą, sieksiu įrodyti savo vertę“

2025-09-24 18:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 18:21

Federico Chiesa ramiai sureagavo į savo pavardės neradimą UEFA Čempionų lygos paraiškoje ir parodė pagarbą tiek treneriui, tiek visai komandai „Liverpool“ gretose.

Federico Chiesa | Scanpix nuotr.

Federico Chiesa ramiai sureagavo į savo pavardės neradimą UEFA Čempionų lygos paraiškoje ir parodė pagarbą tiek treneriui, tiek visai komandai „Liverpool“ gretose.

REKLAMA
0

„Aš tiesiog pasakiau treneriui: „Gerai – jokių problemų. Toliau dirbsiu sunkiai ir stengsiuosi išnaudoti šansus „Premier“ lygoje ar „Carabao“ taurėje.“ Esu profesionalas, žaidžiu už „Liverpool“, o būti čia – nuostabu. Jeigu bijočiau konkurencijos, būčiau pasirinkęs kitą klubą. Bet man reikia konkurencijos“, – sakė F. Chiesa po pergalingų rungtynių „Carabao“ taurėje, kur buvo išrinktas geriausiu dvikovos žaidėju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italas neslėpė, kad atsidūręs už paraiškos ribų buvo kiek nusivylęs.

„Žinoma, gaila. Kiekvienas žaidėjas svajoja žaisti Čempionų lygoje. Bet suprantu trenerio sprendimą, tuo labiau, kad sudėtis kaip niekada konkurencinga.“

F. Chiesa šį sezoną aikštėje jau spėjo sukaupti daugiau minučių nei per visus praėjusius metus, įmušė svarbų įvartį rungtynėse su „Bournemouth“ bei per „Carabao“ taurės dvikovą net du kartus asistavo komandos draugams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų