Maresca mano, kad „Liverpool“ gali būti nesustabdomi „Premier“ lygoje

„Jei jie ir toliau tai tęs, manau, kad pavyti juos taps neįmanoma ne tik mums, bet ir visiems klubams. Jie nuo praėjusių metų atlieka fantastišką darbą, o žaidėjai, kuriuos jie nusprendė įsigyti, rodo klubo ketinimą vėl kovoti dėl „Premier“ lygos ir Čempionų lygos, tai yra gana aišku“, – kalbėjo strategas.
Strategas taip pat pakomentavo Cole‘o Palmerio situaciją, kuris savaitgalį vykusiose rungtynėse su „Manchester United“ buvo priverstas palikti aikštę dėl traumos sužaidus vos 20 minučių.
„Medicinos personalas apie operaciją man neužsiminė. Visgi mums reikia apsaugoti Cole‘ą 100 proc. Dėl pasaulio klubų taurės mes niekada nesustojome, turime saugoti skirtingus žaidėjus, o Cole‘as yra vienas iš jų. Susitiksime su medicinos personalu ir spręsime, koks jam yra geriausias sprendimas.
Tai nėra trauma tik juodos ir baltos spalvos. Tai trauma, po kurios kartais jautiesi geriau ir skausmas išnyksta, o kartais – blogiau, todėl turime su tuo tvarkytis diena iš dienos“, – teigė E. Maresca.
„Liverpool“ yra iškovojęs visas penkias pergales ir su 15 taškų rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Chelsea“ nuo „raudonųjų“ jau atsilieka septyniais taškais.
